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Казахстанские политики отправили в Госдуму РФ шоколад с картой на обертке, чтобы показать россиянам границы своего государства

Эффектный "сладкий" ход послужит дополнением к дипломатической ноте протеста казахов

сегодня, 13:30
Автор:

Станислав Молчанов

Казахстанские политики отправили депутатам Госдумы РФ шоколад с картой Казахстана, чтобы показать им границы государства. Об этом говорится в сообщении председателя НПК (Народная партия Казахстана) Айкына Конурова на его странице в Facebook.

Казахстанские политики отправили в Госдуму РФ шоколад с картой на обертке, чтобы показать россиянам границы своего государства

Вот такой сладкий протест Казахстан выразит РФ. Скрин из видео

"Пусть если они не смогли по каким-то причинам изучить географию и историю по учебникам, то может быть смогут дополнить свои знания по упаковкам от нашего шоколада!" — написал Конуров на своей странице в Facebook.

Члены Народной партии Казахстана, кандидаты в Мажилис (парламент Казахстана), предлагают отправлять шоколад в Госдуму в ответ на высказывания ее депутатов о принадлежности России части территорий Казахстана. 

Скандал между Россией и Казахстаном разгорелся после того, как 10 декабря в эфире "Первого канала" председатель комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от "Единой России" Вячеслав Никонов заявил: 

"Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Они существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза".

Затем депутат Госдумы Евгений Федоров заговорил о "восстановлении единого государства с Казахстаном".

МИД Казахстана в ответ вручил временному поверенному в делах России Александру Комарову ноту протеста после выступлений депутатов. На заседании парламента 23 декабря министр иностранных дел Казахстана назвал высказывания депутатов "бредом" и сказал, что это заявление "не является официальной позицией" России.

Кроме того, высказывания российских депутатов вызвало волну протестных акций как в самом Казахстане, так среди казахстанской диаспоры за границей.


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Источник: https://www.facebook.com/konurov.knpk/posts/3628763980576719
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