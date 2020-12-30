Казахстанские политики отправили в Госдуму РФ шоколад с картой на обертке, чтобы показать россиянам границы своего государства

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Станислав Молчанов
Казахстанские политики отправили депутатам Госдумы РФ шоколад с картой Казахстана, чтобы показать им границы государства. Об этом говорится в сообщении председателя НПК (Народная партия Казахстана) Айкына Конурова на его странице в Facebook.
Вот такой сладкий протест Казахстан выразит РФ. Скрин из видео
Члены Народной партии Казахстана, кандидаты в Мажилис (парламент Казахстана), предлагают отправлять шоколад в Госдуму в ответ на высказывания ее депутатов о принадлежности России части территорий Казахстана.
Скандал между Россией и Казахстаном разгорелся
после того, как 10 декабря в эфире "Первого канала" председатель комитета
Госдумы по образованию и науке, депутат от "Единой России" Вячеслав Никонов
заявил:
Затем депутат Госдумы Евгений Федоров заговорил о "восстановлении единого государства с Казахстаном".
МИД Казахстана в ответ вручил временному поверенному в делах России Александру Комарову ноту протеста после выступлений депутатов. На заседании парламента 23 декабря министр иностранных дел Казахстана назвал высказывания депутатов "бредом" и сказал, что это заявление "не является официальной позицией" России.
Кроме того, высказывания российских депутатов вызвало волну протестных акций как в самом Казахстане, так среди казахстанской диаспоры за границей.
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