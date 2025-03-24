Киев атакует, а Москва – нет: у Путина цинично высказались об инициативе Трампа

Пока российская и американская делегация ведут "технические" переговоры в Саудовской Аравии, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал ряд заявлений, некоторые из которых вызывают сомнения из-за несоответствия действительности.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: РБК

В частности, Песков заявил, что Путин якобы до сих пор не отменял приказ не наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, удары не производятся, хотя в ВСУ фиксируют нарушения. Такую информацию распространило пропагандистское СМИ "РИА Новости" в Telegram.

"Кремль отслеживает ситуацию с продолжающимися ударами Киева по энергетическим объектам", – говорится в публикации.

Кроме того, Песков отметил, что у России и США еще есть много аспектов, связанных с войной в Украине, которые нуждаются в разработке. По его словам, обе стороны якобы имеют "желание" двигаться к разрешению конфликта.

Что касается перемирия, то ранее сообщалось, что в России пригрозили новыми ударами по украинской энергетике. Российская сторона заявила, что оставляет за собой право на "симметричный ответ" из-за продолжающихся ударов Украины по энергетическим объектам. Также, по словам представителей Трампа, в Украине якобы "заработало воздушное перемирие".

"Прогресс будет, у нас есть прекращение огня в воздухе по инфраструктуре. Это произошло сразу после разговора Трампа с Путиным", – отметил Волтц.

Как уже писали "Комментарии", американский президент Дональд Трамп предложил разместить военных США в Венгрии. Впрочем, как считает военный Александр Карпьюк, такое решение стратегически бессмысленно, ведь там нет соответствующей инфраструктуры.