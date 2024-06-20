Ким Чен Ын покатал Путина на старом контрабандном автомобиле

Российский диктатор Владимир Путин впервые за 24 года посетил Северную Корею. По случаю приезда Путина в КНДР Ким Чен Ын устроил ему пропагандистское шоу и покатал на автомобиле Mercedes по центральной площади Пхеньяна. Как оказалось, Mercedes лидера КНДР попал в Северную Корею через контрабанду.



Путин и Ким Чен Ын в Северной Корее. Фото из открытых источников

Как выяснило немецкое издание Bild, Ким Чен Ын возил Путина в автомобиле Mercedes S-Klasse W221. Такие автомобили производились в Германии в период с 2005 по 2013 год. Немецкий автомобиль не мог законно попасть в Северную Корею и был ввезен туда контрабандой, поскольку международные санкции запрещают поставки в КНДР каких-либо предметов роскоши.

Mercedes имеет раздвижной люк шириной около 1,5 м. Во время поездки два диктатора воспользовались им. Они молча стояли рядом, прижавшись друг к другу во время поездки. Однако ситуация стала еще более неудобной, когда в небольшое отверстие втиснулся переводчик, который помогал Путину и Ким Чен Ыну общаться во время движения автомобиля.

Путин и Ким Чен Ын в контрабандном автомобиле

"Не могу представить себе будущую Россию, где такое фото не было бы позорным. Живя в своем пузыре, Путин, очевидно, не осознает, как выглядит со стороны, умоляя абсурдно жалкий режим о военной помощи против Украины", — прокомментировал фото Путина и Ким Чен Ына в старом автомобиле экономист Константин Сонин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какими подарками обменялись глава Кремля Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Также "Комментарии" писали о деталях соглашения, которое Путин и Ким Чен Ын подписали в Северной Корее.