В Пекине выразили четкую и последовательную позицию Китая относительно ситуации в Украине и будут способствовать миру своим собственным способом. Об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь.

Он в очередной раз заявил, что позиция Китая относительно украинского кризиса является последовательной и четкой.

"Мы всегда были отданы конструктивной роли в достижении прекращения огня, остановке боевых действий и политическом урегулировании кризиса, и мы будем продолжать убеждать в необходимости мира и способствовать переговорам своим способом, чтобы продвинуть скорейшее политическое урегулирование кризиса", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров увлекся мирным планом Китая и наехал на Пентагон. Сергей Лавров заявил, что Россия одобряет план Китая по прекращению боевых действий в Украине и установлению мира. Более того, он назвал все предложения Пекина "здоровыми" и правильными.

В первую очередь министру иностранных дел страны-агрессора понравилось предложение Китая снять все западные санкции с России. Также в Москве поддерживается идея обеспечить безопасность всех сторон конфликта. При этом Лавров подчеркнул, что Пекин предложил набор тезисов, чтобы урегулировать военный конфликт и воплотить их в жизнь, нужны переговоры. В то же время глава МИД страны-агрессора добавил, что на них также предстоит обсудить новые "реалии на земле". Кроме того, по его словам, Россия не будет вести переговоры с Соединенными Штатами о войне в Украине до тех пор, пока Пентагон не перестанет называть Российскую Федерацию врагом. По его словам, с США невозможно вести переговоры, пока их министерство обороны предоставляет Киеву оружие для войны с РФ.