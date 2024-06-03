Китай может передумать в последний момент относительно саммита мира: что к этому приведет

Китай не заинтересован в том, чтобы пальму первенства среди стран Глобального Юга захватило другое государство, считает главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс. По его убеждению, многие рассматривают Глобальный саммит мира как новый "водораздел" между странами западного и антизападного блоков.

Китай

По словам эксперта, Китай видит себя главной антизападной страной в мире. Поэтому для его имиджа важно, чтобы поддерживающие его страны не участвовали в Саммите мира, ведь это могло бы привести к поддержке Украины и противостоянию России.

Однако Усс считает, что эти заявления не исключают возможности участия самого Китая в Саммите мира. Он предположил, что следующие две недели могут быть посвящены непубличным переговорам с Китаем по поводу его участия в мероприятии.

Эксперт отметил, что на саммите в Швейцарии рядом с представителем США может находиться представитель Индии, которая уже подтвердила свое участие. Это закрепит позицию США как главной страны на Западе, а Индии как лидера Глобального Юга в случае отсутствия Китая, что для Пекина невыгодно.

Кроме того, Усс обратил внимание на то, что Китай уже делает шаги по ограничению контактов с Россией, что является положительным сигналом. Он не исключает, что в последний момент Китай все же направит своего представителя на саммит, чтобы сохранить свою ведущую роль среди стран Глобального Юга и не допустить Индию к этой позиции.

Эксперт также отметил, что Индия может воспользоваться этой возможностью, чтобы заявить о себе как о главном представителе Юга, если Китай не будет участвовать в саммите. Самое важное, по его словам, Индия может дать сигнал Западным странам о переносе производственных мощностей из Китая в Индию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Индия не будет отправлять топ-чиновников на саммит мира.





