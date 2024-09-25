Китай нанес "удар" по российской пропаганде в интернете

Китайский видеохостинг TikTok заблокировал аккаунт российского государственного агентства РИА "Новости". При попытке перейти на эту страницу появляется сообщение: "Не удается найти этот аккаунт".



Китай заблокировал российскую пропаганду в TikTok. Фото из открытых источников

Китай реагирует на новые санкции США против России и блокирует пропагандистские кремлевские учетные записи. Под санкции попал один из самых больших каналов пропаганды РФ в TikTok – страница государственного агентства РИА "Новости". За три года работы аккаунт "РИА Новости" набрал 2,2 млн подписчиков и почти 50 млн лайков.

Кроме того, были еще заблокированы четыре аккаунта подразделений Russia Today (RT): RT en Español, RT Arabic, RT Online и RT Newsroom.

Это не первый случай блокировки российских СМИ на платформе. Ранее TikTok закрыл доступ к 37 аккаунтам агентства Sputnik и профилю RT International.

Блокировка состоялась на фоне расширения санкций США против России. В начале сентября США ввели ограничения в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних компаний, в том числе РИА "Новости", RT, Ruptly и Sputnik. Под санкции также попала главная редактор RT Маргарита Симоньян. В США полагают, что эти пропагандистские ресурсы работают на российские спецслужбы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался на новые санкции США в отношении российской пропаганды.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, в котором он рассказал об использовании Россией китайских спутников для подготовки удара по украинским атомным станциям. В Китае ответили эти слова.



