Китай помогает РФ производить одну из самых смертоносных ракет

Китай посылает стране-агрессору специализированные станки, инструменты и высокотехнологичное оборудование, используемые для создания гиперзвуковых ракет с ядерными боеголовками, в частности ракеты "Орешник". Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Telegraph".

Ракета Орешник. Фото: из открытых источников

По данным расследования, общая стоимость поставленных технологий и оборудования составляет не менее 10,3 млрд долларов.

Журналисты-расследователи установили, что ключевую роль в увеличении производства играют китайские станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Один из таких карусельных токарных станков украинская разведка обнаружила на Воткинском заводе – главном предприятии РФ по производству ракет.

Там изготавливают ракеты "Орешник", "Искандер-М" и межконтинентальные "Тополь-М".

Большое значение имеют микрочипы, подшипники и радары. Кроме станков Китай поставляет России: микрочипы и платы памяти на 4,9 млрд долларов — для высокоточного оружия и истребителей; шариковые подшипники на 130 млн долларов, критически важные для авиации; пьезоэлектрические кристаллы для радаров и РЭБ на 97 млн долларов; телескопические прицелы и приборы для тестирования вооружения.

Эти составляющие входят в список продуктов, запрещенных к экспорту в РФ западными странами.

Издание отмечает, что Китай постоянно подчеркивает свою нейтральную позицию. Официальный Пекин ни разу не присоединился к санкциям против России, что позволяет путинскому режиму обходить ограничения через прямые и косвенные поставки, в том числе через третьи страны.

Аналитики говорят, что без доступа к китайским технологиям и рынку России было бы очень трудно поддерживать темпы войны и создание современного орудия.

