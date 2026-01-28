logo

Главная Новости Мир Россия Китай помогает РФ производить одну из самых смертоносных ракет
НОВОСТИ

Китай помогает РФ производить одну из самых смертоносных ракет

The Telegraph пишет о том, что Китай по-прежнему обеспечивает РФ высокотехнологичным оборудованием.

28 января 2026, 12:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай посылает стране-агрессору специализированные станки, инструменты и высокотехнологичное оборудование, используемые для создания гиперзвуковых ракет с ядерными боеголовками, в частности ракеты "Орешник". Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Telegraph".

Ракета Орешник. Фото: из открытых источников

По данным расследования, общая стоимость поставленных технологий и оборудования составляет не менее 10,3 млрд долларов.

Журналисты-расследователи установили, что ключевую роль в увеличении производства играют китайские станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Один из таких карусельных токарных станков украинская разведка обнаружила на Воткинском заводе – главном предприятии РФ по производству ракет.

Там изготавливают ракеты "Орешник", "Искандер-М" и межконтинентальные "Тополь-М".

Большое значение имеют микрочипы, подшипники и радары. Кроме станков Китай поставляет России: микрочипы и платы памяти на 4,9 млрд долларов — для высокоточного оружия и истребителей; шариковые подшипники на 130 млн долларов, критически важные для авиации; пьезоэлектрические кристаллы для радаров и РЭБ на 97 млн долларов; телескопические прицелы и приборы для тестирования вооружения.

Эти составляющие входят в список продуктов, запрещенных к экспорту в РФ западными странами.

Издание отмечает, что Китай постоянно подчеркивает свою нейтральную позицию. Официальный Пекин ни разу не присоединился к санкциям против России, что позволяет путинскому режиму обходить ограничения через прямые и косвенные поставки, в том числе через третьи страны.

Аналитики говорят, что без доступа к китайским технологиям и рынку России было бы очень трудно поддерживать темпы войны и создание современного орудия.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия сейчас имеет лишь ограниченное количество ракет типа "Орешник", однако планирует наладить их серийное производство. Об этом сообщил первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский в интервью "Укринформу".




Источник: https://archive.is/yxEGg#selection-4395.0-4425.129
