Китай допомагає РФ виробляти одну з найсмертоносніших ракет

Китай надсилає країні-агресору спеціалізовані верстати, інструменти та високотехнологічне обладнання, які використовуються для створення гіперзвукових ракет із ядерними боєголовками, зокрема ракети "Орєшник". Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "The Telegraph".

Ракета Орєшнік. Фото: з відкритих джерел

За даними розслідування, загальна вартість поставлених технологій і обладнання становить щонайменше 10,3 млрд доларів.

Журналісти-розслідувачі установили, що ключову роль у збільшенні виробництва відіграють китайські верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ). Один із таких карусельних токарних верстатів українська розвідка виявила на Воткінському заводі – головному підприємстві РФ з виробництва ракет.

Саме там виготовляють ракети "Орєшник", "Іскандер-М" та міжконтинентальні "Тополь-М".

Важливе значення мають мікрочіпи, підшипники та радари. Окрім верстатів, Китай постачає Росії: мікрочіпи та плати памʼяті на 4,9 млрд доларів — для високоточної зброї та винищувачів; кулькові підшипники на 130 млн доларів, критично важливі для авіації; пʼєзоелектричні кристали для радарів і РЕБ на 97 млн доларів; телескопічні приціли та вимірювальні прилади для тестування озброєння.

Ці компоненти входять до переліку товарів, заборонених до експорту в РФ західними країнами.

Видання зазначає, що Китай постійно наголошує на своїй нейтральній позиції. Офіційний Пекін жодного разу не приєднався до санкцій проти Росії, що дозволяє путінському режиму обходити обмеження через прямі та непрямі поставки, у тому числі через треті країни.

Аналітики стверджують, що без доступу до китайських технологій та ринку Росії було б вкрай складно підтримувати темпи війни та виробництво сучасної зброї.

