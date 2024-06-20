Китай, РФ и КНДР хотят разжечь новую войну: названо место атаки

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин, подписав договор между Россией и КНДР о военно-политическом сотрудничестве и взаимной обороне, хочет не только северокорейских солдат и снарядов на украинский фронт, но и нового международного конфликта на другом конце мира, считает политолог Виктор Небоженко.
Китай и Россия
За это, говорит политолог, царь-вождь Северной Кореи Ким Чен Ын требует от России продовольствия, ракет и тактического ядерного оружия. Путин уже заявил, что в ответ на разрешение Запада использовать ВСУ оружие в обороне с против агрессивной России, Кремль будет передавать современное российское оружие в горячие точки мира, что приведет к разжиганию новых международных конфликтов.
По мнению политолога, Путину надоела провальная российско-украинская война в Европе.
По его словам, цель этой стратегии Китая — распыление сил и внимания США между Украиной, Израилем, Южной Кореей и Тайванем.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин выбрал новое место для следующей эскалации.
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я
сегодня, 12:16
треба припиняти купувати китайське, а виробляти власні лінії по виробництву
alex
сегодня, 11:44
путин проигрывает войну? серьёзно?