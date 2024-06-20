Китай, РФ и КНДР хотят разжечь новую войну: названо место атаки

Кремлевский диктатор Владимир Путин, подписав договор между Россией и КНДР о военно-политическом сотрудничестве и взаимной обороне, хочет не только северокорейских солдат и снарядов на украинский фронт, но и нового международного конфликта на другом конце мира, считает политолог Виктор Небоженко.

Китай и Россия

За это, говорит политолог, царь-вождь Северной Кореи Ким Чен Ын требует от России продовольствия, ракет и тактического ядерного оружия. Путин уже заявил, что в ответ на разрешение Запада использовать ВСУ оружие в обороне с против агрессивной России, Кремль будет передавать современное российское оружие в горячие точки мира, что приведет к разжиганию новых международных конфликтов.

"Но за решениями Кремля стоит Пекин. Выглядит так, что Китай подтягивает путинскую Россию и Северную Корею, как верные прокси-страны, в военную авантюру Пекина в агрессии против Тайваня", — считает эксперт.

По мнению политолога, Путину надоела провальная российско-украинская война в Европе.

"И он хочет поучаствовать, наряду с Китаем, Ираном и КНДР в новом международном горячем конфликте, либо на корейском полуострове или против Тайваня. А может одновременно, где корейский пограничный конфликт будет отвлекать внимание от главной цели — успешного вторжения Китая на Тайвань. А в это время другая прокси – страна Китая — Иран развяжет очередной конфликт против Израиля", — говорит Небоженко.

По его словам, цель этой стратегии Китая — распыление сил и внимания США между Украиной, Израилем, Южной Кореей и Тайванем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин выбрал новое место для следующей эскалации.



