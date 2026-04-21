Китай в очередной раз поставит Путина на колени: на Западе разоблачили потерю диктатора

Российская Федерация рассчитывает, что, по меньшей мере, до 2029 года поставки природного газа в Китай будут осуществляться по существенно сниженным ценам по сравнению с европейскими направлениями. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на соответствующие рыночные оценки и прогнозы.

По информации издания, разница в стоимости между экспортом газа в Китай и поставками в Турцию или страны, которые еще имеют доступ к российским энергоносителям в Европе, остается значительной. Ранее в аналитических материалах российских экономических структур отмечалось, что китайские контракты могут предусматривать цены ниже на десятки процентов по сравнению с европейскими покупателями.

Bloomberg также приводит оценки, согласно которым разница в цене могла колебаться в пределах примерно 27–38% в пользу Китая. В отдельных сценариях предполагалось, что цена для китайского рынка может быть почти вдвое ниже, чем для европейских потребителей.

Журналисты отмечают, что подобная ценовая политика является следствием постепенной переориентации российского энергетического экспорта на азиатские рынки. Это стало особенно заметно после потери значительной части европейского рынка из-за войны войны против Украины и связанных с ней санкционных ограничений.

В то же время, подчеркивается, что увеличение поставок в Китай не способно полностью компенсировать сокращение доходов от европейского направления ни по объемам экспорта, ни по уровню доходности. Тем не менее, действующие контракты остаются долгосрочными и формируют стабильную, но менее выгодную для России модель сотрудничества с китайской стороной.

