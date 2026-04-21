Росія Китай вкотре поставить Путіна на коліна: на Заході викрили втрату диктатора
Китай вкотре поставить Путіна на коліна: на Заході викрили втрату диктатора

Москва продовжує постачати скраплений газ до Пекіна, попри чинні санкційні обмеження США

21 квітня 2026, 10:50
Клименко Елена

Російська Федерація розраховує, що щонайменше до 2029 року постачання природного газу до Китаю здійснюватиметься за суттєво зниженими цінами порівняно з європейськими напрямками. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на відповідні ринкові оцінки та прогнози.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, різниця у вартості між експортом газу до Китаю та поставками до Туреччини або країн, які ще мають доступ до російських енергоносіїв у Європі, залишається значною. Раніше в аналітичних матеріалах російських економічних структур зазначалося, що китайські контракти можуть передбачати ціни, нижчі на десятки відсотків у порівнянні з європейськими покупцями.

Bloomberg також наводить оцінки, згідно з якими різниця у вартості могла коливатися в межах приблизно 27–38% на користь Китаю. В окремих сценаріях припускалося, що ціна для китайського ринку може бути майже удвічі нижчою, ніж для європейських споживачів.

Журналісти зазначають, що така цінова політика є наслідком поступової переорієнтації російського енергетичного експорту на азійські ринки. Це стало особливо помітним після втрати значної частини європейського ринку через війну проти України та пов’язані з нею санкційні обмеження. 

Водночас підкреслюється, що збільшення поставок до Китаю не здатне повністю компенсувати скорочення доходів від європейського напрямку ні за обсягами експорту, ні за рівнем прибутковості. Попри це, діючі контракти залишаються довгостроковими та формують стабільну, але менш вигідну для Росії модель співпраці з китайською стороною.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський під час телеефіру заявив, що держава відкрита до взаємодії з міжнародними партнерами на різних рівнях співпраці.



