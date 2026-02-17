logo

Китай заберет все территории России: озвучен сценарий полного упадка Путина
НОВОСТИ

Китай заберет все территории России: озвучен сценарий полного упадка Путина

Гарри Каспаров предостерег о риске перехода части российских территорий под контроль Китая

17 февраля 2026, 13:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российский оппозиционер Гарри Каспаров убежден, что нынешняя российская государственная конструкция не является долговечной и со временем претерпевает трансформацию или распад. В то же время он предостерегает от чрезмерного оптимизма по поводу сценариев "деколонизации". По его мнению, ослабление центра может открыть путь не самостоятельности отдельных территорий, а усилению влияния соседних государств, прежде всего Китая. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Китай заберет все территории России: озвучен сценарий полного упадка Путина

Фото: из открытых источников

Каспаров напоминает, что Пекин исторически не отказывался от своих оценок договоров XIX века, в частности, положений Пекинского трактата, по которым значительные территории отошли к Российской империи. Речь идет о пространстве от Байкала до побережья Тихого океана. В случае утраты Кремлем реального контроля над этими регионами, Китай, считает оппозиционер, может воспользоваться ситуацией для расширения политического и экономического присутствия.

Особое внимание он обращает на положение коренных народов Дальнего Востока — якутов, удеге и других. Идеи полной независимости для них могут оказаться нереалистичными, ведь геополитический вакуум быстро заполняется более сильными игроками. По мнению Каспарова, в таком сценарии регион рискует оказаться под фактическим контролем Пекина, а не стать самостоятельным субъектом.

В то же время он проводит разницу между разными частями РФ. Народы Северного Кавказа, по его мнению, вправе самостоятельно определять собственное будущее, если решение об обособлении будет добровольным. Остатки России могли бы существовать только как настоящая федерация, построенная на согласии регионов. Любые попытки удержать территорию силой, предупреждает Каспаров, лишь спровоцируют новые конфликты и нестабильность в более широком международном контексте.

