Китай забере всі території Росії: озвучено сценарій повного занепаду Путіна

Російський опозиціонер Гаррі Каспаров переконаний, що нинішня російська державна конструкція не є довговічною і з часом зазнає трансформації або розпаду. Водночас він застерігає від надмірного оптимізму щодо сценаріїв "деколонізації". На його думку, ослаблення центру може відкрити шлях не до самостійності окремих територій, а до посилення впливу сусідніх держав, насамперед Китаю. Про це він заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

Каспаров нагадує, що Пекін історично не відмовлявся від своїх оцінок договорів ХІХ століття, зокрема положень Пекінський трактат, за якими значні території відійшли до Російської імперії. Йдеться про простір від Байкалу до узбережжя Тихого океану. У разі втрати Кремлем реального контролю над цими регіонами Китай, вважає опозиціонер, може скористатися ситуацією для розширення політичної та економічної присутності.

Особливу увагу він звертає на становище корінних народів Далекого Сходу — якутів, удеге та інших. Ідеї повної незалежності для них можуть виявитися нереалістичними, адже геополітичний вакуум швидко заповнюється сильнішими гравцями. На переконання Каспарова, у такому сценарії регіон ризикує опинитися під фактичним контролем Пекіна, а не стати самостійним суб’єктом.

Водночас він проводить відмінність між різними частинами РФ. Народи Північного Кавказу, на його думку, мають право самостійно визначати власне майбутнє, якщо рішення про відокремлення буде добровільним. Залишки ж Росії могли б існувати лише як справжня федерація, побудована на згоді регіонів. Будь-які спроби утримати території силою, попереджає Каспаров, лише спровокують нові конфлікти та нестабільність у ширшому міжнародному контексті.

