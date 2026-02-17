logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Китай забере всі території Росії: озвучено сценарій повного занепаду Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Китай забере всі території Росії: озвучено сценарій повного занепаду Путіна

Гаррі Каспаров застеріг про ризик переходу частини російських територій під контроль Китаю

17 лютого 2026, 13:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російський опозиціонер Гаррі Каспаров переконаний, що нинішня російська державна конструкція не є довговічною і з часом зазнає трансформації або розпаду. Водночас він застерігає від надмірного оптимізму щодо сценаріїв "деколонізації". На його думку, ослаблення центру може відкрити шлях не до самостійності окремих територій, а до посилення впливу сусідніх держав, насамперед Китаю. Про це він заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

Китай забере всі території Росії: озвучено сценарій повного занепаду Путіна

Каспаров нагадує, що Пекін історично не відмовлявся від своїх оцінок договорів ХІХ століття, зокрема положень Пекінський трактат, за якими значні території відійшли до Російської імперії. Йдеться про простір від Байкалу до узбережжя Тихого океану. У разі втрати Кремлем реального контролю над цими регіонами Китай, вважає опозиціонер, може скористатися ситуацією для розширення політичної та економічної присутності.

Особливу увагу він звертає на становище корінних народів Далекого Сходу — якутів, удеге та інших. Ідеї повної незалежності для них можуть виявитися нереалістичними, адже геополітичний вакуум швидко заповнюється сильнішими гравцями. На переконання Каспарова, у такому сценарії регіон ризикує опинитися під фактичним контролем Пекіна, а не стати самостійним суб’єктом.

Водночас він проводить відмінність між різними частинами РФ. Народи Північного Кавказу, на його думку, мають право самостійно визначати власне майбутнє, якщо рішення про відокремлення буде добровільним. Залишки ж Росії могли б існувати лише як справжня федерація, побудована на згоді регіонів. Будь-які спроби утримати території силою, попереджає Каспаров, лише спровокують нові конфлікти та нестабільність у ширшому міжнародному контексті.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп закликав Україну якнайшвидше сісти за стіл переговорів з Росією, наголосивши, що Білий дім прагне швидкого завершення війни. Про це лідер США повідомив журналістам на борту Air Force One, що одразу викликало активну реакцію в соцмережах.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини