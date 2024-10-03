За 9 месяцев этого года количество зарегистрированных в России компаний с совладельцами из Китая выросло на 32%.

Китай усиливает влияние на экономику РФ. Фото из открытых источников

Как сообщает "Коммерсантъ", доля китайского бизнеса в общем количестве новых регистраций компаний в РФ выросла с 13% в 2021 году до 34% в 2024 году. Ежемесячное количество регистраций в 4 раза превысило уровень 2021 года.

Как отмечает издание, в результате Китай вышел на первое место среди иностранных участников российского рынка, почти на треть обогнав белорусских предпринимателей. Также в 2021-23 годах выручка компаний с участием предпринимателей из Китая выросла почти в 3 раза. В секторе торговли автотранспортом за аналогичный период показатель увеличился в 5,1 раза, обеспечив 43% всей выручки китайского бизнеса в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении и все ближе подбираются к городу Селидово. Как сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", враг приблизился к Селидову с юга и может создать большую угрозу ВСУ в городе. "Армия РФ продвинулась на юге и закрепилась в посадках. Прямо оттуда 1-1,5 км в город, создающий большую угрозу для защитников Селидового", — сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт прокомментировал слухи о готовности канцлера Олафа Шольца позвонить российскому диктатору Владимиру Путину. "Канцлер неоднократно отмечал, что сделал бы это снова, если бы это имело смысл", — пояснил спикер правительства Германии. Он также напомнил, что последний раз телефонный разговор между Шольцом и Путиным состоялся в декабре 2022 года.

