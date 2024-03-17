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Клуб предателей увеличился: бывшая киевлянка получила паспорт РФ

Любовь Успенская с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает действия РФ и Путина

17 марта 2024, 23:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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У бывшей украинки, а теперь поклонницы Путины, жительницы Киева Любови Успенской уже есть российский паспорт.

Клуб предателей увеличился: бывшая киевлянка получила паспорт РФ

Любовь Успенская (фото из открытых источников)

Певица родилась в Киеве. Еще в 1977 году она эмигрировала в Италию, а через семь месяцев уехала из этой европейской страны в Соединенные Штаты. У Успенской есть американский паспорт, однако паспорта РФ до сих пор она не имела. Сейчас артистка уже российская гражданка информируют пропагандистские СМИ.

"Я уже отпраздновала получение гражданства России. И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такого великого государства. Я всегда любила Россию, и думаю, что моя мечта сбылась", — сказала певица, комментируя это событие журналистам.

При этом Любовь Успенская, как только началось полномасштабное вторжение, одобряет действия России и диктаторского режима Путина.

Следует отметить, что перед выборами Путина Кремль массово раздает российские паспорта. В частности известно, что гражданство РФ уже получила еще одна предательница Таисия Повалий, а также Ани Лорак, уже подавшаяся на получение паспорта РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле похвастались и рассказали, сколько паспортов РФ раздали украинцам на оккупированных территориях. Захватчики РФ продолжают паспортизацию на временно оккупированных украинских территориях. Представители местного МВД отчитались о количестве выданных паспортов.

Об этом информируют российские пропагандисты. В частности, как утверждает начальник Ростовского Главного управления МВД Олег Агарков, захватчики за весь период временной оккупации территорий Украины выдали более двух миллионов паспортов украинцам. Также информационный центр МВД в Ростовской области в прошлом году учёл более миллиона жителей оккупированных украинских территорий Украины.

 



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