Клялся в верности неонацистскому режиму к гробу, - Медведев о визите Байдена в Украину

Дмитрий Медведев в Telegram-канале написал, что Байден в Киеве "клялся в верности неонацистскому режиму" и отнюдь не думал о народе "Окраины", как он бездумно назвал Украину, пишут "Комментарии".



Дмитрий Медведев в очередной истерике

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"Байден, предварительно получив гарантии безопасности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму к гробу. И, конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придет при наличии новых вооружений и мужественного народа. И вот здесь важно отметить, что оружие и деньги Запад действительно снабжает Киев вполне исправно", — пишет Медведев.

И заявляет, что разнообразные вооружения и боеприпасы в огромных количествах поставляются Украине, а это позволяет зарабатывать военно-промышленному комплексу стран НАТО и воровать оружие для продажи террористам по всему миру. А еще, вызывающе приводит ложную статистику по отношению к украинцам.

" 2001 население Украины, по данным переписи, было около 48,5 млн человек. Затем, в 2014, отпали Крым и Донбасс. Затем началась СВО и активная эмиграция. Как в Европу, так и в Россию. По оценкам разных экспертов, выехало в общей сложности от 15 до 20 млн человек. Поэтому население того удивительного поселение , как известно под именем Окраина , ныне 20–25 млн человек, не более есть", — заявляет путинский муртад .

При этом пытается иронизировать, мол, танки и снаряды важны, но люди, безусловно, важнее.



“ И они не подвластны ни старику из-за океана в , ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее ", – делает несуразные выводы Медведев .

Напомним, как писали недавно "Комментарии", на днях очередную истерику с угрозами устроил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а все из-за заявления президента Зеленского о Путине. Украинский президент сказал, что его не интересуют переговоры с Путиным, потому что он "никто".

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