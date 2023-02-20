Клялся в верности неонацистскому режиму к гробу, - Медведев о визите Байдена в Украину

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Моесеенко Валентина
Дмитрий Медведев в Telegram-канале написал, что Байден в Киеве "клялся в верности неонацистскому режиму" и отнюдь не думал о народе "Окраины", как он бездумно назвал Украину, пишут "Комментарии".
Дмитрий Медведев в очередной истерике
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И заявляет, что разнообразные вооружения и боеприпасы в огромных количествах поставляются Украине, а это позволяет зарабатывать военно-промышленному комплексу стран НАТО и воровать оружие для продажи террористам по всему миру. А еще, вызывающе приводит ложную статистику по отношению к украинцам.
При этом пытается иронизировать, мол, танки и снаряды важны, но люди, безусловно, важнее.
Напомним, как писали недавно "Комментарии", на днях очередную истерику с угрозами устроил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а все из-за заявления президента Зеленского о Путине. Украинский президент сказал, что его не интересуют переговоры с Путиным, потому что он "никто".
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