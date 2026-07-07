Ключевой город Путина оказался под ударом: пожары, перебои со светом и водой после серии взрывов

В ночь на 7 июля в российском Белгороде и ряде населенных пунктов области прогремела серия мощных взрывов. После этого в отдельных районах города исчезло электроснабжение, возникли перебои с подачей воды, а на одном из объектов вспыхнул крупный пожар.

Белгород. Фото: из открытых источников

Исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что регион подвергся ракетной атаке. По его словам, повреждения получила энергетическая инфраструктура, из-за чего часть потребителей осталась без света и водоснабжения.

Позже российский чиновник сообщил о трех пострадавших и одном погибшем. При этом подробности относительно характера разрушений и масштаба повреждений официально пока не раскрываются.

Местные жители публиковали сообщения о многочисленных взрывах и работе систем противовоздушной обороны. В сети также появились кадры пожара на одном из промышленных объектов.

Мониторинговые ресурсы утверждают, что одной из возможных целей атаки стало Белгородское линейное производственное управление магистральных газопроводов. Это предприятие входит в структуру "Газпром трансгаз Москва" и отвечает за эксплуатацию магистральных газопроводов, обеспечивающих поставки газа в регионе.

Если информация о поражении объекта подтвердится, это станет очередным случаем повреждения российской энергетической инфраструктуры в приграничных регионах. Официального подтверждения этой информации со стороны российских профильных ведомств пока не поступало, а последствия произошедшего продолжают уточняться.

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