Ключове місто Путіна опинилося під ударом: пожежі, перебої зі світлом та водою після серії вибухів

У ніч на 7 липня у російському Бєлгороді та низці населених пунктів області прогриміла серія потужних вибухів. Після цього в окремих районах міста зникло електропостачання, виникли перебої з подачею води, а на одному з об'єктів спалахнула велика пожежа.

Бєлгород. Фото: з відкритих джерел

Виконувач обов'язків губернатора Бєлгородської області Олександр Шуваєв заявив, що регіон зазнав ракетної атаки. За його словами, пошкодження отримала енергетична інфраструктура, через що частина споживачів залишилася без світла та водопостачання.

Пізніше російський чиновник повідомив про трьох постраждалих та одного загиблого. При цьому подробиці щодо характеру руйнувань та масштабу пошкоджень офіційно поки що не розкриваються.

Місцеві жителі публікували повідомлення про численні вибухи та роботу систем протиповітряної оборони. У мережі також з'явилися кадри пожежі на одному із промислових об'єктів.

Моніторингові ресурси стверджують, що однією із можливих цілей атаки стало Бєлгородське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. Це підприємство входить до структури "Газпром трансгаз Москва" і відповідає за експлуатацію магістральних газопроводів, що забезпечують постачання газу в регіоні.

Якщо інформація про ураження об'єкта підтвердиться, це стане черговим випадком ушкодження російської енергетичної інфраструктури у прикордонних регіонах. Офіційного підтвердження цієї інформації з боку російських профільних відомств поки що не надходило, а наслідки події продовжують уточнюватися.

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