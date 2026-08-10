logo

BTC/USD

65257

ETH/USD

1926.95

USD/UAH

44.76

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия КНДР готовит почву для агрессии: есть предупреждение об угрозе новой войны
commentss НОВОСТИ Все новости

КНДР готовит почву для агрессии: есть предупреждение об угрозе новой войны

Интернет по образцу Пхеньяна: СНБО прогнозирует полную изоляцию российской сети за два года

10 августа 2026, 10:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Северная Корея активно изучает опыт российской агрессии против Украины, преследуя цель развертывания собственного военного конфликта. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Пхеньян стремится получить боевые навыки для предстоящей эскалации на Корейском полуострове.

КНДР готовит почву для агрессии: есть предупреждение об угрозе новой войны

Ким Чен Ын и Путин. Фото из открытых источников

"Не исключено, что Пхеньян сейчас видит окно возможностей", — подчеркнул чиновник.

По его мнению, этому способствует глобальное противостояние между Соединенными Штатами и Ираном, а также дефицит боеприпасов, критически важных для сохранения баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

Глава ЦПД подчеркнул, что в связи с новыми вызовами Токио и Сеулу придется пересмотреть собственную оборонную стратегию.

"Японии и Южной Корее придется взять больше ответственности за безопасность", — констатировал он.

Характеризуя лидера КНДР, Коваленко сравнил его с российским диктатором и указал на их взаимный обмен авторитарными практиками.

"Так или иначе, в Пхеньяне сидит авторитарный неадекват, который очень похож на Путина", — заявил руководитель Центра.

Более того, по его словам, глава Кремля перенимает опыт своего северокорейского коллеги.

В частности, это касается тотального контроля за информационным пространством РФ.

"Ограничение интернета, которое ожидает россиян в перспективе двух лет, полностью повторит систему, работающую в КНДР", — резюмировал Коваленко, добавив, что граждане России даже не осознают масштабов будущей цифровой изоляции.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия получила новый мощный ресурс для продолжения массированных ракетных атак по Украине. По данным Института изучения войны (ISW), Северная Корея передала Кремлю более сотни баллистических ракет, а также направила специализированное ракетное подразделение, которое уже начало развертывать на территории РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости