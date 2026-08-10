КНДР готовит почву для агрессии: есть предупреждение об угрозе новой войны

Северная Корея активно изучает опыт российской агрессии против Украины, преследуя цель развертывания собственного военного конфликта. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Пхеньян стремится получить боевые навыки для предстоящей эскалации на Корейском полуострове.

Ким Чен Ын и Путин. Фото из открытых источников

"Не исключено, что Пхеньян сейчас видит окно возможностей", — подчеркнул чиновник.

По его мнению, этому способствует глобальное противостояние между Соединенными Штатами и Ираном, а также дефицит боеприпасов, критически важных для сохранения баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

Глава ЦПД подчеркнул, что в связи с новыми вызовами Токио и Сеулу придется пересмотреть собственную оборонную стратегию.

"Японии и Южной Корее придется взять больше ответственности за безопасность", — констатировал он.

Характеризуя лидера КНДР, Коваленко сравнил его с российским диктатором и указал на их взаимный обмен авторитарными практиками.

"Так или иначе, в Пхеньяне сидит авторитарный неадекват, который очень похож на Путина", — заявил руководитель Центра.

Более того, по его словам, глава Кремля перенимает опыт своего северокорейского коллеги.

В частности, это касается тотального контроля за информационным пространством РФ.

"Ограничение интернета, которое ожидает россиян в перспективе двух лет, полностью повторит систему, работающую в КНДР", — резюмировал Коваленко, добавив, что граждане России даже не осознают масштабов будущей цифровой изоляции.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия получила новый мощный ресурс для продолжения массированных ракетных атак по Украине. По данным Института изучения войны (ISW), Северная Корея передала Кремлю более сотни баллистических ракет, а также направила специализированное ракетное подразделение, которое уже начало развертывать на территории РФ.