КНДР готовит почву для агрессии: есть предупреждение об угрозе новой войны

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Недилько Ксения
Северная Корея активно изучает опыт российской агрессии против Украины, преследуя цель развертывания собственного военного конфликта. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Пхеньян стремится получить боевые навыки для предстоящей эскалации на Корейском полуострове.
Ким Чен Ын и Путин. Фото из открытых источников
По его мнению, этому способствует глобальное противостояние между Соединенными Штатами и Ираном, а также дефицит боеприпасов, критически важных для сохранения баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе.
Глава ЦПД подчеркнул, что в связи с новыми вызовами Токио и Сеулу придется пересмотреть собственную оборонную стратегию.
Характеризуя лидера КНДР, Коваленко сравнил его с российским диктатором и указал на их взаимный обмен авторитарными практиками.
Более того, по его словам, глава Кремля перенимает опыт своего северокорейского коллеги.
В частности, это касается тотального контроля за информационным пространством РФ.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия получила новый мощный ресурс для продолжения массированных ракетных атак по Украине. По данным Института изучения войны (ISW), Северная Корея передала Кремлю более сотни баллистических ракет, а также направила специализированное ракетное подразделение, которое уже начало развертывать на территории РФ.