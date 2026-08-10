КНДР готує ґрунт для агресії: є попередження про загрозу нової війни

Північна Корея активно вивчає досвід російської агресії проти України, маючи на меті розгортання власного військового конфлікту. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що Пхеньян прагне отримати бойові навички для майбутньої ескалації на Корейському півострові.

Кім Чен Ин і Путін. Фото з відкритих джерел

"Не виключено, що Пхеньян зараз вбачає вікно можливостей", — підкреслив посадовець.

На його думку, цьому сприяє глобальне протистояння між Сполученими Штатами та Іраном, а також дефіцит боєприпасів, які є критично важливими для збереження балансу сил в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Голова ЦПД наголосив, що у зв'язку з новими викликами Токіо та Сеулу доведеться переглянути власну оборонну стратегію.

"Японії та Південній Кореї доведеться взяти більше відповідальності за безпеку", — констатував він.

Характеризуючи лідера КНДР, Коваленко порівняв його з російським диктатором і вказав на їхній взаємний обмін авторитарними практиками.

"Так чи інакше, в Пхеньяні сидить авторитарний неадекват, який вкрай схожий на Путіна", — заявив керівник Центру.

Ба більше, за його словами, очільник Кремля переймає досвід свого північнокорейського колеги.

Зокрема, це стосується тотального контролю над інформаційним простором РФ.

"Обмеження інтернету, яке чекає на росіян в перспективі двох років, повністю повторить систему, яка працює в КНДР", — резюмував Коваленко, додавши, що громадяни Росії наразі навіть не усвідомлюють масштабів майбутньої цифрової ізоляції.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія отримала новий потужний ресурс для продовження масованих ракетних атак по Україні. За даними Інституту вивчення війни (ISW), Північна Корея передала Кремлю понад сотню балістичних ракет, а також направила спеціалізований ракетний підрозділ, який уже почали розгортати на території РФ.