КНДР готує ґрунт для агресії: є попередження про загрозу нової війни

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Недилько Ксения
Північна Корея активно вивчає досвід російської агресії проти України, маючи на меті розгортання власного військового конфлікту. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що Пхеньян прагне отримати бойові навички для майбутньої ескалації на Корейському півострові.
Кім Чен Ин і Путін. Фото з відкритих джерел
На його думку, цьому сприяє глобальне протистояння між Сполученими Штатами та Іраном, а також дефіцит боєприпасів, які є критично важливими для збереження балансу сил в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Голова ЦПД наголосив, що у зв'язку з новими викликами Токіо та Сеулу доведеться переглянути власну оборонну стратегію.
Характеризуючи лідера КНДР, Коваленко порівняв його з російським диктатором і вказав на їхній взаємний обмін авторитарними практиками.
Ба більше, за його словами, очільник Кремля переймає досвід свого північнокорейського колеги.
Зокрема, це стосується тотального контролю над інформаційним простором РФ.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія отримала новий потужний ресурс для продовження масованих ракетних атак по Україні. За даними Інституту вивчення війни (ISW), Північна Корея передала Кремлю понад сотню балістичних ракет, а також направила спеціалізований ракетний підрозділ, який уже почали розгортати на території РФ.