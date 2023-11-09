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КНДР, Китай и Россия укрепляют сотрудничество: стали известны новые подробности и опасные выводы

Северная Корея активно готовится к завоевательной войне

сегодня, 20:56
Автор:
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Лиля Воробьева
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Союз Северной Кореи, России и Китая может привести к усилению ядерного арсенала Пхеньяна. Это произойдет за счет поставок плутония и высокообогащенного урана, которые необходимы для производства ядерных бомб. И этим обеспокоены на Западе, сообщает Financial Times.

КНДР, Китай и Россия укрепляют сотрудничество: стали известны новые подробности и опасные выводы

Союз России, КНДР и Китая (фото из открытых источников)

Как заявляет экс-руководитель Национальной ядерной исследовательской лаборатории США в Лос-Аламосе Зигфрид Хекер, нет никакого технического препятствия, чтобы РФ отправила 100 или даже 1000 килограммов плутония в Северную Корею.


Еще в статье напоминают, что после того, как состоялась личная встреча глав КНДР Ким Чен Инна и РФ Владимира Путина, власти Северной Кореи переправили в РФ почти 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами, которые режим Путина будет использовать во время военного вторжения в Украину. В обмен на это, как утверждает сотрудник Совета национальной безопасности США Джон Кирби, Северная Корея хочет получить от РФ "истребители, ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет".

Насторожены на Западе и тем, что теперь сам Ким использует покровительство Китая. Как утверждают эксперты, "Пекин понимает, что он, вероятно, в ближайшие десятилетия будет находиться в конфликте с США и потому готов поддержать Пхеньян и просить очень мало".

Учитывая вышеизложенное, на Западе растет озабоченность по поводу того, что КНДР будет ускорять реализацию собственной ядерной программы. Специалисты объяснили стремление диктатора КНДР быстрой подготовкой к войне и завоевать юг. Эта предстоящая агрессия будет становиться наиболее очевидной в течение следующих 10 или 15 лет, утверждают эксперты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какую позицию займут Иран, Китай и Северная Корея. По словам аналитика Института изучения войны (ISW) Амина Солтани, уже в октябре Иран сможет продавать России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, поскольку истекает срок ООН, запрещающий подобное резолюции. В обмен на Тегеран может просить Москву получить самолеты Су-35, системы ПВО С-400, помощь по космической, ракетной, ядерной программам и т.д.



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