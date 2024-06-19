КНДР стремится создать ядерную триаду: даст ли Путин Ыну все необходимое в обмен на оружие

Партнерство между кремлевским диктатором Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном основывается на взаимных интересах: Москве нужны поставки вооружений от Пхеньяна для войны с Украиной, а Северная Корея нуждается в помощи России для создания ядерной триады, считает генерал-майор запаса СБУ, эксперт по нацбезопасности Виктор Ягу.

Путин и Ким Чен Ын

По его словам, Пхеньян действительно стремится создать ядерную триаду. Сейчас у Северной Кореи есть только ядерные боеголовки и ракеты. Для полноценной триады ей нужны средства доставки, способные добраться до территории США, чтобы держать их в напряжении, отмечает эксперт. По его словам, это может быть атомная подлодка с ядерными ракетами, и такую технологию может предоставить только Россия, уже имеющая опыт передачи подобных технологий Индии. Если Северная Корея получит такую возможность, это станет серьезной угрозой международной безопасности, подчеркнул Ягун.

Он отметил, что хотя Северная Корея может самостоятельно построить подлодку, ей нужна технология малого реактора для нее. Ягун также подчеркнул, что Россия может пойти на этот шаг из-за острой необходимости в северокорейских боеприпасах для войны против Украины.

Как говорит эксперт, России действительно очень необходимы боеприпасы, и Северная Корея активно их предоставляет, работая даже в ночные смены. По приблизительным подсчетам, Северная Корея уже поставила в Россию миллион снарядов, что больше, чем совместные поставки Европы и США для Украины. Он также предположил, что Северная Корея, скорее всего, получит желаемое от России, поскольку мировое сообщество имеет ограниченные рычаги влияния на эти страны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин и Ким Чен Ын в Пхеньяне подписали соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между странами.



