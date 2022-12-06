Когда и почему может пасть путинский режим – какая судьба ждет Россию

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя участившиеся ЧП на российских военных аэродромах и не только там, отметил, что система управления в РФ практически обрушена, поэтому везде начинаются аварии и пожары, и такие эксцессы будут продолжаться. Люди видят, что того государства, которое они боялись, больше нет, считает Подоляк. По его мнению, Россию также следует лишить ядерного оружия. Поддержка путинского режима явно ослабевает. Когда и почему он может пасть? Какая судьба ждет страну-агрессора в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Линии разлома в РФ давно просматриваются

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко рассуждает так:

"Не думаю, что, к примеру, уменьшение внутри РФ поддержки войны приведет к каким-то масштабным антивоенным выступлениям, которые могли бы повлиять на ситуацию. Но в целом это индикатор ослабления путинской власти".

Россию, подчеркивает эксперт, раздирают внутренние противоречия – и только жесткая власть с опорой на силовые структуры удерживала всю эту конструкцию. По мере ослабления власти, в том числе в результате падения поддержки, как они называют – "специальной военной операции" (по сути – военной агрессии против Украины), других процессов, которые возникают в связи с коррупцией, еще чем-то, центробежные силы в РФ могут превысить усилия по цементированию этой империи в качестве единой конструкции. И она начнет разваливаться, прогнозирует Андрей Сенченко.

"Линии разлома давно просматриваются, – уверяет он. – Это, безусловно, Кавказ. Не как один конгломерат, а как узел проблем, связанных с тем же Дагестаном, той же Чечней. Последняя, как только будет понимать, что дальше высасывать с помощью Путина российский бюджет уже не получится, начнет некое самостоятельное плаванье. Правда, пока неизвестно куда. Как и Дагестан. Как и Башкирия, и Татарстан. Непонятна судьба Калининграда, но этот анклав явно не останется частью РФ. В конце концов, после развала России встанет вопрос о его интеграции (в каком-то виде, на каких-то условиях) в Европу".

Что касается территорий, фактически оккупированных Россией еще до ее нападения на Украину (Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье), то над ними она явно утратит контроль, считает Андрей Сенченко.

"Даже до развала РФ, сразу после ее проигрыша в войне, как только Украина выйдет на границы 1991 года, вопрос Приднестровья решится автоматически – оно вернется в Молдову. С Южной Осетий будет та же история, но уже в грузинском направлении, – предрекает эксперт. – Что касается Абхазии, там сложно затянутый узел. Но, думаю, после определенных политических процессов в Грузии, когда та вернется на демократический путь, вопрос с Абхазией тоже будет решен".

Путинский режим может пасть в любой момент

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов отмечает, что поддержка путинского режима, действительно, явно ослабевает.

"Так называемая "специальная военная операции" показала его слабость, – поясняет эксперт. – Ну, а провал россиян в Херсоне – это уже предконтрольный выстрел в голову действующего режима. Контрольным, думаю, станет отвоевание Украиной временно оккупированного Крыма".

По словам Николай Спиридонова, пару недель назад произошло то, что еще недавно казалось немыслимым в РФ. А именно – один из главных идеологов "русского мира", профессор-пропагандист Дугин, практически прямым текстом призвал убить Путина.

"Он сравнил его с "Царем Дождей", который не может вызвать дождь. Соответственно – должен быть устранен. И с Дугиным ничего после этого не случилось, – подчеркивает эксперт. – Путинский режим может пасть в любой момент. Как было с Царской Россией. В 1916 году у нее еще были некие успехи на фронтах Первой мировой. В том числе известный Брусиловский прорыв. А спустя каких-то полгода грянула февральская революция 1917-го, а за ней и октябрьская. И вскоре царская семья была расстреляна, та империя рухнула".

Впрочем, продолжает Николай Спиридонов, определенные надежды у Кремля остаются на зиму – что украинцев и европейцев удастся заморозить и таким образом склонить к переговорам.

"Но после того, как зима закончится, а мы не поддадимся (всё будет именно так), протестные настроения в РФ, подогретые еще и усугубляющиеся ухудшением социально-экономической обстановки, могут дойти до точки кипения", – считает эксперт.

Он отмечает, что сместить Путина могут условные ультраправые или условные либералы. Если сместят первые, то вполне вероятно, что война продолжится.

"Однако в любом случае начнется внутренняя грызня – и есть надежда, что им станет не до Украины. Что ждет РФ? Ухудшенный вариант 90-х. Внутренние волнение, теракты, нищета, брожения в регионах, в той же Чечне, Казани, Сибири. Все субъекты, и без того недовольные, начнут поднимать головы. Так что Россию ждут, безусловно, сложные и кровавые времена. Главное, чтобы в этих внутренних разборках они забыли об Украине, отстали от нашей страны. Шансы на это достаточно велики, – говорит Николай Спиридонов. – Я был в университете Шевченко на студенческом мозговом штурме в ноябре. И там обсуждалось, как мы будем брать под контроль грядущий распад России. Лучшие умы, включая студенческую молодежь, это уже анализируют. Но важно лишить обезьяну гранаты. Ведь если РФ останется с ядерным оружием – это опасно для всего мира. Ее следует лишить этого опасного вооружения и, желательно, поделить на разные субъекты".

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