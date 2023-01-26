Когда может наступить крах России – действительно ли все в руках Запада и ВСУ

В краткосрочной перспективе РФ прибегнет к наступательным действиям, в которых потеряет много личного состава, сил и средств. После того, как она потерпит ряд существенных поражений на поле боя, начнется разброд и шатание внутри страны-агрессора с вероятностью ее распада, прогнозирует советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, формула скорейшего окончания войны проста – больше оружия, которое просит Украина. Согласны ли с такими утверждениями? Какова вероятность краха РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

ВСУ выбили фундамент у основной идеологемы россиян — веры во "вторую армию мира"

Политтехнолог Петр Охотин рассуждает так:

"Крах режима Путина – это необходимость для всего западного мира. Именно Путин своими действиями производит дестабилизацию на европейском континенте и нарушает международные договоренности. Победа западного оружия (качество) над российским количеством — это важный маркер победы технологий над новым Средневековьем, которое строят в России".

Если говорить о победах, то именно ВСУ сейчас, по словам эксперта, выбили фундамент у основной идеологемы россиян — веры во "вторую армию мира". И именно сопротивление украинского общества и ВСУ дало возможность получать нам новое оружие.

"Нам доверяют. Большим преимуществом военного и политического руководства Украины в диалоге с партнерами является четкость выполнения обязательств, готовность бороться с коррупцией, а также понимание того, какое оружие нужно", – акцентирует Петр Охотин.

Военное поражение РФ точно обернется поиском козла отпущения

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко считает, что увеличение номенклатуры военных поставок в нашу страну, безусловно, приближает поражение России на поле боя. Поражение, которое станет серьезным ударом по путинскому режиму.

"Что касается краха России — тут нужно разобраться, что под этим подразумевается. Если посмотреть на геополитическую конъюнктуру, то РФ уже претерпела крах своего положения и тех успехов, которые достигла, благодаря стараниям своей дипломатии в последние годы. Если мы говорим о коллапсе внутри РФ — там точно вероятен крах путинского режима. Война против Украины уже продемонстрировала, что "Акелла промахнулся". И что он слаб. И что надо бы его на кого-то другого менять. В идеале — чтобы весь негатив за эту самоубийственную для РФ войну забрал с собой Путин. Опять же, крах РФ — это ее развал? Отчасти, как мне кажется, да. При этом пока там нет серьезных центробежных движений даже среди тех или иных национальных образований. Нет яркой оппозиции центру, которая могла бы активизировать движения за независимость разных национальных республик. Яркие лидеры или посажены, или находятся за границей", – поясняет эксперт.

Он отмечает, что военное поражение РФ точно обернется поиском козла отпущения. Но не факт, что военные позволят политикам всё навесить исключительно на Генштаб и Минобороны.

"И именно военные могут стать движущей силой свержения путинского режима, поясняя, что именно его глупые политические решения привели к военному поражению РФ", – предполагает Игорь Петренко.

На случай поражений путинский режим уже готовит "парашюты"

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин отмечает:

"Военно-политическое руководство РФ, безусловно, видит, что Украине получают мощную военно-техническую и прочую поддержку со стороны Запада. И РФ приходится постоянно наращивать военные усилия, в том числе количественно — с помощью мобилизации, закупок вооружений там, где есть возможность. Всё это указывает на то, что боестолкновения будут приводить к еще большим потерям. И Кремль, похоже, к этому готов".

Внутриполитическую ситуацию в РФ берут под еще более строгий контроль, подчеркивает эксперт. Гайки закручиваются сильнее. Все протестные движения купируются, жестоко подавляются. Идет тотальная зачистка информ-пространства, где и так буйствует пропаганда.

"На случай поражений путинский режим уже готовит "парашюты". Мы уже видели "жесты доброй воли" в виде тех или иных отступлений противника в Киевской области, на Херсонщине. Всё это рос-пропаганда будет преподносить как продуманную тактику", – поясняет Влад Волошин.

Он не сомневается, что вскоре путинский режим падет. Но не факт, акцентирует полковник, что следующий хозяин Кремля будет сильно отличаться в своей политике от нынешних "рулевых".

"При этом он точно будет менее токсичным для мирового сообщества, – прогнозирует Влад Волошин. – Сообщества, которое побаивается неконтролируемого хаоса в случае развала РФ. Не будем забывать, что это — ядерная держава. Европа, Китай, США точно не хотят хаотизации РФ".

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