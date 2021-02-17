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Когда Путин признает Донбасс "официально своим" – прогноз эксперта

РФ время от времени начинает говорить о возможном присоединении

сегодня, 05:00
Автор:

Таисия Ерохина

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Россия намерена интегрировать отдельные районы Донецкой и Луганской областей в свой состав. Но РФ не сделает такой шаг, рассказал "Комментариям" научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

Когда Путин признает Донбасс "официально своим" – прогноз эксперта

Фото из открытых источников

В Российской Федерации периодически звучат заявления о включении ОРДЛО в состав РФ. А главный редактор RT Маргарита Симоньян об этом говорила и во время недавнего форума в Донецке, и после.

"Но Россия не пойдет на это, — уверен эксперт. — Такой шаг — проигрышная для нее ситуация. Мировым сообществом это будет рассматриваться как прямая аннексия. С последующими санкциями. России куда выгоднее использовать ситуацию для торгов. Официальная позиция Кремля — это территории Украины, но ей нужно предоставить особый статус — в соответствии с Минскими соглашениями, как их видит РФ. Которая, между прочим, до сих пор официальное не признала т.н. "ДНР" и "ЛНР". Ей выгодно удерживать ситуацию в подвешенном состоянии".

Гарань напоминает, что в течение многих лет РФ так делала с Абхазией и Южной Осетией. Формально признала их лишь после российско-грузинской войны. Достаточно распространенная тактика в таких случаях.

"Так что — всё останется в подвешенном состоянии. При этом Россия и далее продолжит осуществлять реальный контроль над оккупированной частью Донбасса, — говорит эксперт. — Это отмечено и в последней резолюции Европарламента. Но с формальной точки зрения российские власти продолжат политику – признаём ОРДЛО частью Украины, но давайте им особый статус. Периодически будут забрасывать идеи – а вот мы как присоединим! Но лишь как способ давления".

Хоть, добавляет Гарань, исходя из реальной политики, РФ фактически проводит интеграцию этих территорий, чтобы привязать к себе еще больше, не неся ответственности за социально-экономическую ситуацию на оккупированном Донбассе, которая продолжает ухудшаться.

Напомним, Крым превращается в большую военную базу. Эксперты спрогнозировали, что будет дальше.


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Обусуждения

Правдоруб

сегодня, 05:32

Как бы Путина (России) на Донбассе (нет), возражать он не будет, значит: Ввести миротворческие войска на границу и взять в оцепление всю оккупированную территорию и действовать...

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