Когда Путин признает Донбасс "официально своим" – прогноз эксперта

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Таисия Ерохина
Глава украинской
делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Россия намерена интегрировать
отдельные районы Донецкой и Луганской областей в свой состав. Но РФ не сделает
такой шаг, рассказал
"Комментариям" научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей
Гарань.
Фото из открытых источников
В Российской
Федерации периодически звучат заявления о включении ОРДЛО в состав РФ. А главный
редактор RT Маргарита Симоньян об этом говорила и во время недавнего форума в
Донецке, и после.
Гарань напоминает,
что в течение многих лет РФ так делала с Абхазией и Южной Осетией. Формально
признала их лишь после российско-грузинской войны. Достаточно распространенная
тактика в таких случаях.
Хоть, добавляет
Гарань, исходя из реальной политики, РФ фактически проводит интеграцию этих
территорий, чтобы привязать к себе еще больше, не неся ответственности за
социально-экономическую ситуацию на оккупированном Донбассе, которая продолжает
ухудшаться.
Напомним, Крым
превращается в большую военную базу. Эксперты спрогнозировали, что будет
дальше.
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