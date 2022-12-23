Когда Россия вдрогнет от бунтов, - Подоляк

Россия захлебнется в бунтах, когда русская элита начнет раздражать общество. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДОМ, пишут "Комментарии".



К паническим настроениям политических элит приведут дальнейшие поражения армии РФ

По его мнению, сейчас население Российской Федерации абсолютно зомбировано, поэтому оно не особо воспринимает ситуацию на войне в Украине и то, что потери их армии превысили уже 100 тысяч человек.

“И это не вопрос даже пропаганды, это вопрос ожиданий самого общества. Оно не готово критически относиться к тому, что делается внутри страны. И уж тем более что делает его правительство. Оно запугано, оно малообразовано, оно агрессивно, оно, знаете, это категория совсем иного цивилизационного состояния, чем то, в котором мы с вами живем или живет Европа и т.д.”, — сказал Подоляк.

Он уверен, что огромное количество погибших, раненых, пропавших без вести на российско-украинском фронте не повлияет на настроения в РФ.

Российская Федерация должна захлебнуться в бунтах. А вот эти бунты они начнутся, когда находящаяся в аффективном состоянии российская политическая элита, а это значит, что они не оценивают правильно происходящее. Они продолжают верить, что у них есть шансы наказать этот мир не только Украину, но и остальной мир. Поэтому они постоянно говорят о том, что они лично воюют с НАТО. Да, сидя в бункерах, они лично воюют с НАТО на территории Украины. Так вот, у них бунты начнутся, когда эта элита будет раздражать общество своей трусостью или своими паническими настроениями”, — считает Подоляк.

Советник главы Офиса Президента считает, что против власти в России может возникнуть в противном случае: когда простые россияне перестанут бояться политическую элиту из-за ее бессилия.

К паническим настроениям политических элит приведут дальнейшие поражения армии РФ на территории Украины, падение нескольких относительно крупных военных объектов.

“И тогда общество почувствует эту потерю. Мы это с вами увидим в ближайшее время. Вы увидите падение, окончательное падение русской неоимперии и соответственно мы с вами можем ожидать на этом месте появления другого типа государства. Она не будет демократической, но она, по крайней мере, на время будет менее агрессивной”, — прогнозирует Подоляк.

Как писали "Комментарии", Михаил Подоляк считает, что Генштаб Украины представляет не полную статистику потерь России и заявил, что в войне с Украиной было ликвидировано 110-120 тыс. россиян.



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