Когда российские элиты могут сместить Путина – может ли на это повлиять ордер на арест МУС

Продолжает наводить "шороху" слитый в Сеть разговор якобы между российским олигархом азербайджанского происхождения Фаридом Ахмедовым и российским продюсером, супругом певицы Валерии – Иосифом Пригожиным. В нём они жестко критикуют Путина, развязавшего войну против Украины, что в итоге ударило по самой России. И хоть Пригожин уверяет, что запись – подделка, есть данные, что руководство ФСБ намерено "принять меры" по этому поводу. Может ли часть российских элит предпринять конкретные меры по устранению Путина, который уже получил от Запада "черную метку" в виде ордера на арест от Международного уголовного суда? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Ордер от МУС окажет решающее влияние на смещение военного преступника путина с поста президента

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе обращает внимание, что коллективный Запад вместе с Украиной ведет системную работу по усилению санкционного давления против рашистской федерации. Санкции работают. Их природа такова, что действие ощущается постепенно, чем дальше – тем больше. Влияние ограничений на экономику страны-агрессора, на всех подсанкционных людей, приближенных к ним – увеличивается.

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"При активной дипломатии президента Зеленского и представителей нашего МИД, при поддержке коллективного Запада, против рашистского режима (физических и юридических лиц) к концу прошлого года введено более 12,9 тысячи санкций. Причем это только экономических. А есть еще политические, политико-юридические... Все они направлены на то, чтобы посеять недоверие к власти внутри истеблишмента рашистского государства. Чтобы кремлевские башни, которые претендуют на лидерство, на влияние, начали междоусобную войну с целью смены режима. И соответственно – смены террористической, агрессивной политики против соседних государств", – отметил эксперт.

Он добавляет, ордер от Международного уголовного суда (МУС) на арест путина – сигнал того, что Запад дает возможность его ближайшему окружению или структурам, которые формируют реальную власть в рф, сделать свой выбор в сторону адекватного развития, а не неадекватного лидера со всеми вытекающими...

"Думаю, ордер от МУС (появившийся благодаря активности украинских властей, МИД, правоохранительных органов) окажет решающее влияние на смещение военного преступника путина с поста президента. Ну, а смена лидера-террориста автоматически приведет к смене режима", – подытожил Антон Кучухидзе.

Ни одна из группировок, ни одна из башен Кремля пока не может снять путина и контролировать власть в целом

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич отметил, что ордер МУС – это определенный сигнал, что западным государствам было бы комфортно, чтобы смена путина произошла. Условно – ЕС, США было бы предпочтительнее разговаривать с кем-то другим. Но говорить о том, что российские элиты по состоянию на сегодня готовы пойти на такую смену слишком преждевременно.

"Во-первых, есть некоторые проблемы в субъектности определенных групп российских элит. Ни одна из группировок, ни одна из башен Кремля пока не может снять путина и контролировать власть в целом. По отдельности. Это вопрос договоренности. А с учетом того, что между ними идет конкурентная борьба, на данный момент путин их вполне удовлетворяет. Во-вторых, для большинства из этих группировок идея россии как супердержевы является доминирующей. И в понимании путина вполне логично, что война рф против Украины является войной за выживание россии – как империи. А имперский нарратив силен в окружении путина. Соответственно – без формального повода (например, поражения в войне, иного негатива) – смещение путина вряд ли возможно. Потому что будет восприниматься как слабость элит. А слабость в условиях имперского нарратива недопустим", – отметил Игорь Тышкевич.

Поэтому, подчеркивает эксперт, на данный момент смещение путина вряд ли возможно. Но это не значит, что такая система или такая логика не будет работать в будущем.

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