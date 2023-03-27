Когда российские элиты могут сместить Путина – может ли на это повлиять ордер на арест МУС

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Кравцев Сергей
Продолжает наводить "шороху" слитый в Сеть разговор якобы между российским олигархом азербайджанского происхождения Фаридом Ахмедовым и российским продюсером, супругом певицы Валерии – Иосифом Пригожиным. В нём они жестко критикуют Путина, развязавшего войну против Украины, что в итоге ударило по самой России. И хоть Пригожин уверяет, что запись – подделка, есть данные, что руководство ФСБ намерено "принять меры" по этому поводу. Может ли часть российских элит предпринять конкретные меры по устранению Путина, который уже получил от Запада "черную метку" в виде ордера на арест от Международного уголовного суда? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе обращает внимание, что коллективный Запад вместе с Украиной ведет системную работу по усилению санкционного давления против рашистской федерации. Санкции работают. Их природа такова, что действие ощущается постепенно, чем дальше – тем больше. Влияние ограничений на экономику страны-агрессора, на всех подсанкционных людей, приближенных к ним – увеличивается.
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Он добавляет, ордер от Международного уголовного суда (МУС) на арест путина – сигнал того, что Запад дает возможность его ближайшему окружению или структурам, которые формируют реальную власть в рф, сделать свой выбор в сторону адекватного развития, а не неадекватного лидера со всеми вытекающими...
Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич отметил, что ордер МУС – это определенный сигнал, что западным государствам было бы комфортно, чтобы смена путина произошла. Условно – ЕС, США было бы предпочтительнее разговаривать с кем-то другим. Но говорить о том, что российские элиты по состоянию на сегодня готовы пойти на такую смену слишком преждевременно.
Поэтому, подчеркивает эксперт, на данный момент смещение путина вряд ли возможно. Но это не значит, что такая система или такая логика не будет работать в будущем.
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