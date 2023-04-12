Когда в России возможны протесты и возможны ли вообще

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Моесеенко Валентина
В России доверие к системе снижается в результате репрессий против известных людей и в то же время усиливается страх россиян. Такое мнение в телеэфире высказал политтехнолог Аббас Галлямов, пишут "Комментарии".
Предпосылки для протеста в РФ есть, но ситуация вряд ли разразится в ближайшее время
По его мнению, репрессии в отношении таких людей как Алла Пугачева или Лия Ахеджакова вносят когнитивный диссонанс в восприятие рядовых россиян.
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Политтехнолог считает, что мобилизация сыграла немаловажную роль в запросе россиян на мир. Политолог добавил, что после начала мобилизации в РФ ощутимо упало количество россиян, считающих, что нужно воевать против Украины до победного конца.
Пока уверенности, что ситуация разразится уже сейчас, нет, хотя предпосылки для этого есть, добавил политолог. По его мнению, во вторую волну мобилизации уже будут призывать чуть менее лояльных россиян или тех, кто смог увернуться раньше.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Кремль стягивает на фронт последние боеспособные подразделения.
Писали "Комментарии" также, что РФ использует ППК Вагнера для взятия Бахмута, чтобы минимизировать потери армии.
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