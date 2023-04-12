Когда в России возможны протесты и возможны ли вообще

В России доверие к системе снижается в результате репрессий против известных людей и в то же время усиливается страх россиян. Такое мнение в телеэфире высказал политтехнолог Аббас Галлямов, пишут "Комментарии".



Предпосылки для протеста в РФ есть, но ситуация вряд ли разразится в ближайшее время

По его мнению, репрессии в отношении таких людей как Алла Пугачева или Лия Ахеджакова вносят когнитивный диссонанс в восприятие рядовых россиян.

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“Это все вносит тот же когнитивный диссонанс. Просто влияние получается двоякого плана. С одной стороны, конечно же, доверие к системе снижается по причине всех этих вещей, и людям вообще такие вещи не нравятся. Но, с другой стороны, они начинают бояться еще больше. Мол, если уж там Пугачеву так могут, то чего уж там с нами, простыми смертными… Нужно забиться в свой угол и молчать. Если потребуют, значит, поддакивать, ну, может, тогда пронесет, переживем. Но, в общем-то, давний такой инстинкт выживания во времена репрессий или в неопределенные времена, он, конечно, сейчас у россиян просыпается”, — сказал Галлямов.

Политтехнолог считает, что мобилизация сыграла немаловажную роль в запросе россиян на мир. Политолог добавил, что после начала мобилизации в РФ ощутимо упало количество россиян, считающих, что нужно воевать против Украины до победного конца.

“Даже нынешняя официальная социология, которая, конечно, очень сильно, с учетом фактора репрессий и тотального страха, искажает реальную картину общественных настроений, даже она зафиксировала такое резкое изменение соотношения сил между людьми, которые, по сути, уже в мягкой форме говорят: полно, навоевались, давайте к мирным переговорам переходить. То есть, это такая мягкая форма антивоенных заявлений о своей позиции по сравнению с людьми, которые поддерживают войну”, — сказал Галлямов.

Пока уверенности, что ситуация разразится уже сейчас, нет, хотя предпосылки для этого есть, добавил политолог. По его мнению, во вторую волну мобилизации уже будут призывать чуть менее лояльных россиян или тех, кто смог увернуться раньше.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Кремль стягивает на фронт последние боеспособные подразделения.

Писали "Комментарии" также, что РФ использует ППК Вагнера для взятия Бахмута, чтобы минимизировать потери армии.

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