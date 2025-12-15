Когда ждать "урегулирования" ситуации в Украине: в Кремле издали новое неоднозначное заявление

В Кремле снова пытаются создать иллюзию миролюбия, заявляя о якобы готовности Владимира Путина к прекращению войны. Такую позицию озвучил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков, в то же время избегая какой-либо конкретики относительно реальных шагов Москвы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: РБК

По его словам, глава Кремля якобы настроен на "серьезные договоренности" и не поддерживает идею краткосрочных пауз в боевых действиях или тактических перемирий. В то же время Песков подчеркнул, что определять четкие сроки так называемого урегулирования украинского вопроса якобы нецелесообразно, поскольку это, по его мнению, не дает практического результата.

Спикер Кремля также отметил, что российская сторона не получает оперативной информации от Соединенных Штатов по контактам с Киевом, которые проходят в Берлине. Москва, по его словам, рассчитывает узнать итоги этих переговоров уже после их завершения.

Между тем, европейские медиа сообщают об активизации дипломатических усилий. Немецкое издание BILD, ссылаясь на источники, близкие к переговорному процессу, отмечает, что на Западе обсуждается возможность достижения договоренностей по прекращению войны. По информации журналистов, в европейских столицах предполагается, что президент США Дональд Трамп может попытаться объявить о "мире до Рождества".

Американская пресса также сообщает о сложных компромиссных сценариях. В частности, The New York Times пишет, что президент Украины Владимир Зеленский теоретически может согласиться на временный перенос вопроса вступления Украины в НАТО, если Киев получит действенные и четко прописанные гарантии безопасности от США, способные сделать невозможным новую агрессию со стороны России.

Как уже писали "Комментарии", эта зима станет серьезным испытанием не только для Украины, но и для России, причем для государства-агрессора она может оказаться более холодной и темной. В то же время, это не означает, что украинцам следует рассчитывать на легкий период.