Коли чекати на "врегулювання" ситуації в Україні: у Кремлі видали нову неоднозначну заяву

У Кремлі знову намагаються створити ілюзію миролюбності, заявляючи про нібито готовність Володимира Путіна до припинення війни. Таку позицію озвучив прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков, водночас уникаючи будь-якої конкретики щодо реальних кроків Москви.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Фото: РБК

За його словами, глава Кремля буцімто налаштований на "серйозні домовленості" і не підтримує ідею короткострокових пауз у бойових діях чи тактичних перемир’їв. Водночас Пєсков наголосив, що визначати чіткі строки так званого "врегулювання українського питання" нібито недоцільно, оскільки це, на його думку, не дає практичного результату.

Речник Кремля також зазначив, що російська сторона не отримує оперативної інформації від Сполучених Штатів щодо контактів із Києвом, які відбуваються у Берліні. Москва, за його словами, розраховує дізнатися про підсумки цих переговорів уже після їх завершення.

Тим часом європейські медіа повідомляють про активізацію дипломатичних зусиль. Німецьке видання BILD, посилаючись на джерела, близькі до переговорного процесу, зазначає, що на Заході обговорюють можливість досягнення домовленостей щодо припинення війни. За інформацією журналістів, у європейських столицях припускають, що президент США Дональд Трамп може спробувати оголосити про "мир до Різдва".

Американська преса також повідомляє про складні компромісні сценарії. Зокрема, The New York Times пише, що президент України Володимир Зеленський теоретично може погодитися на тимчасове перенесення питання вступу України до НАТО, якщо натомість Київ отримає дієві та чітко прописані гарантії безпеки від США, здатні унеможливити нову агресію з боку Росії.

Як вже писали "Коментарі", ця зима стане серйозним випробуванням не лише для України, але й для Росії, причому для держави-агресора вона може виявитися холоднішою та темнішою. Водночас це не означає, що українцям варто розраховувати на легкий період.