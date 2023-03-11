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Кого больше всего ненавидят россияне, а к кому относятся положительно: опрос

Граждане России ненавидят США больше, чем Украину и Евросоюз

сегодня, 15:04
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Автор:

Кравцев Сергей

Среди жителей России преобладают негативные оценки в отношении граждан США, Европейского Союза и Украины. Положительно настроены россияне к жителям Китая, Индии и Турции. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на данные опроса независимого "Левада-центра".

Кого больше всего ненавидят россияне, а к кому относятся положительно: опрос

Россияне. Фото: из открытых источников

По информации опроса, в марте 2023 года отношение российских граждан к США остается преимущественно негативным. Доля положительных оценок составила в феврале 14% (в ноябре 2022 года — 18%) опрошенных, отрицательных — 73% (как и в ноябре).


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Доля положительных оценок в отношении Украины продолжает снижаться: 17% респондентов относятся хорошо (в ноябре — 20%), 69% — плохо (в ноябре — 70%).

Отношение к жителям Европейского Союза также продолжает оставаться крайне негативным. 18% (в ноябре — 21%) респондентов относятся к ЕС хорошо, плохо — 69% (в ноябре — 68%).

Социологи "Левада-центра" проводили свой опрос 21-28 февраля 2023 года. Всего было опрошено 1626 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в ответ на то, что немецкая компания Rheinmetall, специализирующаяся на изготовлении оружия, объявила, что собирается построить завод в Украине, на это сообщение в традиционной для него в последнее время неадекватной манере отреагировал бывший президент России, зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. О чем говорят планы немцев и медведевские угрозы? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам. 

Кого больше всего ненавидят россияне, а к кому относятся положительно: опрос - фото 2




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Источник: https://www.levada.ru/2023/03/09/otnoshenie-k-stranam-fevral-2023-goda/
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