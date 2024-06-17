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Кого РФ может отправить на следующий саммит мира: неожиданный выбор

РФ может выбирать между двумя кандидатами для участия в следующем саммите мира, отмечает политический эксперт Александр Кочетков

сегодня, 15:50
Автор:
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Ткачик Олеся
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Саммит мира в Швейцарии был ограничено успешным для Украины, считает политический эксперт Александр Кочетков. По его мнению, среди позитива то, что Саммит таки состоялся, хотя Россия и Китай приложили немало усилий для его срыва. В совместном коммюнике в очередной раз было подчеркнуто, что мир в Украине должен базироваться на признании нашего суверенитета и территориальной целостности, а также на других принципах ООН. Там есть даже завуалированное упоминание "мирного плана Зеленского" в виде ссылки на резолюцию ООН, которая на этом плане и базируется, подчеркнул эксперт.

Кого РФ может отправить на следующий саммит мира: неожиданный выбор

Переговоры Украины и РФ

"Из негатива – то, что мы теряем мировую поддержку, в первую очередь, со стороны Глобального Юга. Потому что эту резолюцию ООН поддержало 140 стран, а более мягкое коммюнике Саммита — всего 80, да еще и два участника впоследствии отозвали подписи. Недоимперия постоянно поет странам Африки и Латинской Америки о борьбе с колониализмом, выставляя Европу и США в виде захватчиков. И эта риторика неплохо ложится на коллективное сознание бывших колоний, у которых полно устаревших претензий к развитым странам",
– говорит Кочетков.

Впрочем, по его словам, непонятно, почему Украина практически молчит о том, что она ведет освободительную войну против того, чтобы ее снова силой не сделали российской колонией. Украина, говорит эксперт, а никакая не Россия действительно возглавляет антиколониальную борьбу в мире.

"Сколько представителей Глобального Юга должным образом проинформированы об этой позиции Украины? В значительном количестве из них вообще убеждены, что это Украина по приказу США напала на Россию, и сейчас отчаянно защищает собственные территории",
– подчеркнул эксперт.

По его словам, есть еще один значительный результат саммита, который пока нельзя однозначно определить как положительный или отрицательный. Это то, что в совместном коммюнике фактически анонсированы предстоящие переговоры с участием агрессора, иначе мирный процесс не будет успешным.

Президент Владимир Зеленский считает, что как только РФ начнет соблюдать принципы ООН, то с ней можно будет договариваться о мире. Но, как говорит Кочетков, непонятно с какой стати у Кремля возникнет такое прозрение и раскаяние.

"Есть два варианта участия недоимперии в следующем саммите мира. Или ее будет представлять кто-то относительно чистый, например Кириенко, получивший указание быть адекватным. Или это будет условный Алкодмитро, который начнет рассказывать, что Украины не существует и не существовало, Европа давно замерзла без российского газа, а Штаты потерпели геополитическое поражение, поэтому в дополнение к пяти украинским областям нужно отдать России еще и Аляску... Адекватность агрессора на уже точно определенных переговорах определит фронт. А в этом смысле все очень сложно, хотя есть и обнадеживающие признаки",
– заявил Кочетков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, о том, рассматривают ли в Кремле участие РФ в следующем саммите мира.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid08tXfSFB7kSa2Ur7MJ2xAUdJ7hDAdJ44Qa7biK5brnCZnEYZQCZj6f5Pvz3w6JwvTl&id=100007508473639
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