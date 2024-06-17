Кого РФ может отправить на следующий саммит мира: неожиданный выбор

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Ткачик Олеся
Саммит мира в Швейцарии был ограничено успешным для Украины, считает политический эксперт Александр Кочетков. По его мнению, среди позитива то, что Саммит таки состоялся, хотя Россия и Китай приложили немало усилий для его срыва. В совместном коммюнике в очередной раз было подчеркнуто, что мир в Украине должен базироваться на признании нашего суверенитета и территориальной целостности, а также на других принципах ООН. Там есть даже завуалированное упоминание "мирного плана Зеленского" в виде ссылки на резолюцию ООН, которая на этом плане и базируется, подчеркнул эксперт.
Переговоры Украины и РФ
Впрочем, по его словам, непонятно, почему Украина практически молчит о том, что она ведет освободительную войну против того, чтобы ее снова силой не сделали российской колонией. Украина, говорит эксперт, а никакая не Россия действительно возглавляет антиколониальную борьбу в мире.
По его словам, есть еще один значительный результат саммита, который пока нельзя однозначно определить как положительный или отрицательный. Это то, что в совместном коммюнике фактически анонсированы предстоящие переговоры с участием агрессора, иначе мирный процесс не будет успешным.
Президент Владимир Зеленский считает, что как только РФ начнет соблюдать принципы ООН, то с ней можно будет договариваться о мире. Но, как говорит Кочетков, непонятно с какой стати у Кремля возникнет такое прозрение и раскаяние.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, о том, рассматривают ли в Кремле участие РФ в следующем саммите мира.
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