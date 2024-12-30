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Кого в Чечне пообещали приравнять к террористам

Также майнинг запретили в ряде регионов России

сегодня, 07:34
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Недилько Ксения

Майнеров криптовалюты в Чечне пообещали "приравнять к террористам". Об этом в прямом эфире местного телеканала ЧГТРК "Грозный" заявил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, пишет ASTRA.

Кого в Чечне пообещали приравнять к террористам

Депутат Госдумы РФ от Чечни Адам Делимханов

"В случае выявления подобных случаев, которые также влекут за собой проблемы с электричеством в целом районе, деревне или городе, виновные в этом будут подвергнуты суровому наказанию.

Мы приравняем их к террористам, поскольку их действия наносят ущерб всему обществу", – цитирует депутата госагентство "Грозный-информ".

На этой неделе майнинг запретили в ряде регионов России, в том числе и в Чечне. Запрет будет действовать до 2031 года — власти объяснили его введение недостатком электроэнергии.

Делимханов отметил, что, несмотря на запрет, некоторые жители Чечни продолжают заниматься майнингом.

Справка: Майнинг – один из первых способов участия в работе децентрализованных сетей и получения дохода на крипторынке. Многие блокчейны первого поколения использовали майнинг и связанный с ним механизм достижения консенсуса Proof-of-Work для обеспечения стабильности и безопасности сети. Однако в 2024 году майнинг уступил место стейкингу, став отличительной чертой биткоина и еще нескольких сравнительно небольших проектов типа Kaspa.

Зачем нужен майнинг биткоина?

Майнинг – это центральный элемент алгоритма достижения консенсуса на основе "доказательства работ" (Proof-of-Work или PoW), обеспечивающий целостность и защиту данных децентрализованной сети.

Суть майнинга состоит в том, что участник сети должен проделать определенную работу в виде математических вычислений, чтобы сформировать новый блок транзакций. Название процесса связано с тем, что майнер получает вознаграждение в виде криптовалюты, в определенном смысле "добывает" его, вкладывая в это собственные ресурсы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что цена биткойна бьет все рекорды из-за заявлений Трампа.



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