Кого в Чечне пообещали приравнять к террористам

Майнеров криптовалюты в Чечне пообещали "приравнять к террористам". Об этом в прямом эфире местного телеканала ЧГТРК "Грозный" заявил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, пишет ASTRA.

Депутат Госдумы РФ от Чечни Адам Делимханов

"В случае выявления подобных случаев, которые также влекут за собой проблемы с электричеством в целом районе, деревне или городе, виновные в этом будут подвергнуты суровому наказанию. Мы приравняем их к террористам, поскольку их действия наносят ущерб всему обществу", – цитирует депутата госагентство "Грозный-информ".

На этой неделе майнинг запретили в ряде регионов России, в том числе и в Чечне. Запрет будет действовать до 2031 года — власти объяснили его введение недостатком электроэнергии.

Делимханов отметил, что, несмотря на запрет, некоторые жители Чечни продолжают заниматься майнингом.

Справка: Майнинг – один из первых способов участия в работе децентрализованных сетей и получения дохода на крипторынке. Многие блокчейны первого поколения использовали майнинг и связанный с ним механизм достижения консенсуса Proof-of-Work для обеспечения стабильности и безопасности сети. Однако в 2024 году майнинг уступил место стейкингу, став отличительной чертой биткоина и еще нескольких сравнительно небольших проектов типа Kaspa.

Зачем нужен майнинг биткоина?

Майнинг – это центральный элемент алгоритма достижения консенсуса на основе "доказательства работ" (Proof-of-Work или PoW), обеспечивающий целостность и защиту данных децентрализованной сети.

Суть майнинга состоит в том, что участник сети должен проделать определенную работу в виде математических вычислений, чтобы сформировать новый блок транзакций. Название процесса связано с тем, что майнер получает вознаграждение в виде криптовалюты, в определенном смысле "добывает" его, вкладывая в это собственные ресурсы.

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