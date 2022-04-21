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Кого в России рассматривают как преемника Путина: подробности

В России рассматривают Кадырова как преемника Путина

сегодня, 17:22 comments1075
Автор:

Карина Ожерельева
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В России рассматривают лидера Чечни Рамзана Кадырова преемником Путина в качестве президента страны. Как сообщают "Комментарии", об этом пишет Центр противодействия дезинформации при СНБО в Телеграмме.

Кого в России рассматривают как преемника Путина: подробности

Путин - фото из открытых источников

На сегодняшний день многие не только украинские, но и российские оппозиционные аналитики утверждают, что Кадыров стал влиятельным лицом в России, и его даже рассматривают как возможного следующего президента России.

"Перегретые пропагандой россияне требуют еще больше крови в "специальной операции", ведь они так и не услышали от власти объяснения, почему их войска отступили с киевского направления. Также сильно возмутило российское общество гибель флагманского крейсера "Москва". Рупоры кремля убеждали, что крейсер загорелся сам, был очень стар, а экипаж эвакуировали", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Политика Кремля у российского общества вызывает немало сомнений, поэтому оно серьезно относится к фигуре Кадырова как преемника Путина.

"Россия уже проходила этот печальный опыт, когда после правления ленина после всех внутренних распрей к власти также пришел не самый умный тиран, также говоривший на русском с акцентом, — Иосиф сталин", — пишет Центр противодействия дезинформации.

Как сообщали ранее "Комментарии", новые факты зверств оккупантов: в Нацполиции рассказали о работе на деоккупированных территориях. Украинские прокуроры и полицейские, документирующие преступления россиян на деоккупированных территориях, выявляют новые факты зверств российских военных. Правоохранители эксгумируют тела похороненных, проводят экспертизы, устанавливают личности убитых, документируют и открывают уголовные производства против мародеров, коллаборантов, разминируют территории.


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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1325
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