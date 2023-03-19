Командир армии РФ списал самоубийство солдата, чтобы родные получили 5 млн. рублей

Российский военный рассказывает о тяжелом морально-психологическом состоянии российских военнослужащих, так называемый самострел, что совершил один из захватчиков.

Российские оккупанты продолжают жаловаться свое командование (фото из открытых источников)

Об этом говорят перехваченные переговоры оккупантов представителями Главного управления разведки Украины.

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"Да, пришел из наряда, нах*й, автомат взял, нах*й, голову раз*ярил и все", — рассказывает военный РФ в телефонном разговоре.

Руководитель военного подразделения, как говорит россиянин, списал самоубийство военного на потерю в бою, чтобы семья получила 5 млн. рублей.

"Видишь, даже о семье не подумал… Ну, потому что все за*бало", — продолжает военный.

Еще он отметил их командира "за справедливость", ведь за совершенный самострел родные погибшего ничего после трагедии не получат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что о купант признал, что Путину наплевать на проблемы армии . Российских военных, оказавшихся на войне в Украине, запугивает высшее военное командование, а жаловаться лично президенту России Путину нет никакого смысла, потому наплевать на то, что происходит в его армии и на отношение к обычным солдатам. Такое мнение озвучил российский военный во время телефонного разговора со своей женой. Захватчики просит жену не делать никаких шагов и не жаловаться на происходящее в армии президенту РФ, ведь те, кто жалуются потом, просто "исчезают".

Также "Комментарии" писали о том, что о купанте рассказал, как командиры РФ дрожат от обстрелов ВСУ . Российский военный рассказал, что военное командование, которое сейчас на фронте, просто оказалось трусами. Видя это, солдаты бегут с позиций десятками, растет количество дезертиров. Российские командиры панически боятся обстрелов ВСУ, потому сидят в укрытиях и даже в туалет не выходят.