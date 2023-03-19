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Главная Новости Мир Россия Командир армии РФ списал самоубийство солдата, чтобы родные получили 5 млн. рублей
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Командир армии РФ списал самоубийство солдата, чтобы родные получили 5 млн. рублей

Потому что за самоубийство в России ничего не заплатят

сегодня, 22:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Российский военный рассказывает о тяжелом морально-психологическом состоянии российских военнослужащих, так называемый самострел, что  совершил один из захватчиков.

Командир армии РФ списал самоубийство солдата, чтобы родные получили 5 млн. рублей

Российские оккупанты продолжают жаловаться свое командование (фото из открытых источников)

Об этом говорят перехваченные переговоры оккупантов представителями Главного управления разведки Украины.


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"Да, пришел из наряда, нах*й, автомат взял, нах*й, голову раз*ярил и все", — рассказывает военный РФ в телефонном разговоре.

Руководитель военного подразделения, как говорит россиянин, списал самоубийство военного на потерю в бою, чтобы семья получила 5 млн. рублей.

"Видишь, даже о семье не подумал… Ну, потому что все за*бало", — продолжает военный.

Еще он отметил их командира "за справедливость", ведь за совершенный самострел родные погибшего ничего после трагедии не получат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что о купант признал, что Путину наплевать на проблемы армии . Российских военных, оказавшихся на войне в Украине, запугивает высшее военное командование, а жаловаться лично президенту России Путину нет никакого смысла, потому наплевать на то, что происходит в его армии и на отношение к обычным солдатам. Такое мнение озвучил российский военный во время телефонного разговора со своей женой. Захватчики просит жену не делать никаких шагов и не жаловаться на происходящее в армии президенту РФ, ведь те, кто жалуются потом, просто "исчезают".

Также "Комментарии" писали о том, что о купанте рассказал, как командиры РФ дрожат от обстрелов ВСУ . Российский военный рассказал, что военное командование, которое сейчас на фронте, просто оказалось трусами. Видя это, солдаты бегут с позиций десятками, растет количество дезертиров. Российские командиры панически боятся обстрелов ВСУ, потому сидят в укрытиях и даже в туалет не выходят.



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Источник: https://t.me/DIUkraine
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