Командующий ВМФ РФ соврал Путину: сколько в России кораблей на самом деле

Российский диктатор Владимир Путин принял участие в открытии военно-морских учений, которые в РФ назвали самыми большими за последние 30 лет. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев доложил Путину об участии более 400 кораблей и судов в учениях. Однако эксперты считают, что российский адмирал соврал и фактически флот РФ вдвое меньше.



Адмирал ВМФ России Александр Моисеев. Фото из открытых источников

В Минобороны РФ сообщили, что для военных учений "Океан" будут развернуты около 400 кораблей в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Список учитывает боевые корабли и суда вспомогательного флота. Также заявлено, что в учениях принимают участие более 120 самолетов и вертолетов, 7 тыс. единиц другого вооружения и 90 тыс. солдат.

Как указывает издание "Агентство", несмотря на заявленное количество кораблей, текущий флот РФ имеет менее 400 кораблей. Согласно данным Global Naval Powers Ranking-2024, флот РФ имеет в своем активе 265 кораблей, патрульных катеров и лодок, а оценки ресурса RussiaShips.info указывают, что у России есть 299 кораблей и подводных лодок.

Черноморский флот РФ не будет участвовать в военно-морских учениях. Согласно RussiaShips.info, это 50 кораблей и подводных лодок. Кроме того, к началу полномасштабного вторжения Россия перебросила шесть крупных десантных кораблей Балтийского и Северного флотов к Черному морю, которые также не будут вовлечены в учения "Океан". А один из этих кораблей — "Минск", был уничтожен.

Таким образом, на самом деле в военно-морских учениях РФ могут принять участие около 200 кораблей и подлодок, но сколько из них могут реально выйти в море, остается непонятным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин во время речи на открытии учений "Океан" обвинил США в старте гонки вооружений.

Также "Комментарии" писали об украинском движении сопротивления, которое нашло спрятанные российские корабли.