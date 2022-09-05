Кому адресованы новые угрозы Медведева – причем здесь распад России и ядерный шантаж

Заместитель секретаря Совета безопасности России, экс-президент Дмитрий Медведев выскочил с очередным громким заявлением. Он обвинил США и их союзников в попытке спровоцировать распад РФ. И предупредил, что такие попытки могут привести к "концу света". Что стоит за участившимися наскоками со стороны Медведева на Запад в целом и Украину в частности? Какова вероятность распада России по завершению войны в Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Заявления Медведева рассчитаны на внутреннюю аудиторию – для Украины и Запада они безразличны

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли обращает внимание, что чем хуже ситуация для РФ на фронтах, чем меньше там успехов россиян, чем больше ВСУ наносят им поражений, тем чаще появляются заявления, подобные медведевским.

"И звучат они уже не только от пропагандистов, но и от топ-чиновников России. Это говорит о том, что страна-агрессор, наконец, осознала провал планов по Украине. Блицкриг не удался, украинская армия укрепилась новейшим вооружением и начала контрнаступательные действия. А усиливающие санкции уже в ближайшие месяцы дадут свой негативный эффект для российской экономики", – прогнозирует политолог.

По его мнению, заявления типа того, что периодически делает Медведев, направлены, прежде всего, на внутреннюю аудиторию.

"Запад и Украина никак на них не реагируют. И не поддаются даже ядерному шантажу, который Россия продолжает осуществлять на Запорожской АЭС, – отмечает Максим Яли. – Цель подобных заявлений – разжигание ненависти к Украине и Западу, за счет чего на протяжении уже многих лет достигается сплоченность российского общества вокруг власти".

Что касается возможного распада РФ после поражения в Украине, то он практически неминуем, уверен эксперт.

"Думаю, произойдет он в результат гражданского противостояния, после того, как остатки армии, воевавшей в Украине, вернутся домой. Озлобленные тем, что их – без необходимого обмундирования, снаряжения, снабжения – бросали на амбразуру хорошо укрепленных украинских вооруженных сил. Или оставляли в таком же положении при наступлении ВСУ. Именно эти возвращенцы дадут толчок к гражданским столкновениям, более чем вероятным на фоне неотвратимого в среднесрочной перспективе экономического кризиса в РФ. При условии сохранения санкций и даже их усиления, всё более вероятного отказа Запада от российских нефти и газа, что невозможно будет компенсировать. Ведь именно данные энергоресурсы являются основным источником наполнения российского госбюджета", – акцентирует Максим Яли.

Всё это, продолжает он, будет приводить в России к сокращению соцвыплат, росту цен и безработицы, снижению зарплат, ассортимента продукции, уровня жизни в целом.

"В конечном итоге именно поражение РФ в Украине станет той спичкой, которая разожжет пламя гражданского противостояния в самой стране-агрессоре, – предрекает политолог. – Поражение и ухудшение социально-экономических условий российский народ не простит. Пример тому – поражение в Первой мировой войне, после которой в результате переворота рухнула Российская Империя".

Россияне используют ядерное оружие для террора и шантажа

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько подчеркивает, что Россия – это до сих пор фактически империя, поработившая значительное количество народов.

"Распад СССР, к сожалению, не стал ее полным крахом. Запад ошибся, считая, что сможет сосуществовать с россиянами по понятным, цивилизованным правилам игры", – отмечает аналитик.

Они призывает понять, что существование России в тех границах, в том формате, в том устройства, что сейчас, будет означать постоянную угрозу как для нас, так и для всей Европы.

"Всё осложняется тем, что нужно решать вопросы ядерного разоружения РФ. Ведь россияне используют ядерное оружие для террора и шантажа, – акцентирует Александр Солонько. – Что касается сроков и какого-то сценария распада России, считаю, мало кто сейчас имеет какой-то примерно реалистичный прогноз. Но думать над этим следует уже сейчас".

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