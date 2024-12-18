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Кому еще угрожает Россия: где может начаться новый военный конфликт

Риски военного конфликта в Арктике выросли в разы

18 декабря 2024, 14:34
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Кравцев Сергей

Дания, которая отвечает за безопасность в Гренландии и прилегающих территориях, заявила об увеличении рисков военного конфликта в Арктике. Это связано с угрозами со стороны РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Кому еще угрожает Россия: где может начаться новый военный конфликт

Россия провоцирует напряженность в Арктике. Фото из открытых источников

В ежегодном отчете Службы оборонной разведки Дании говорится, что напряженность в сфере безопасности в регионе усиливается на фоне агрессивного и угрожающего поведения со стороны России.

Также сообщается, что Россия демонстрирует растущую заинтересованность Арктикой, снижая уровень международного сотрудничества и принимая рискованные решения, которые могут привести к эскалации конфликтов.

Аналитики ожидают, что Кремль будет весьма сдержанно реагировать на растущую роль Китая в регионе. Между тем Пекин, получая доступ к Арктике, стремится усилить свое военное присутствие и укрепить позиции в стратегически важном регионе.

Отмечается, что Арктика имеет большое значение для обороны, в частности, как территория для размещения атомных подводных лодок. Благодаря своей уникальной географии регион остается ключевой зоной для потенциальных ударов между Северной Америкой, Европой и Россией.

Кроме того, специалисты обратили внимание, что маршрут через Северный полюс является самым коротким межконтинентальным путем для баллистических ракет в случае военного конфликта.

Также известно, что Гренландия, полуавтономный регион в составе Королевства Дания, играет ключевую роль в обеспечении безопасности Арктики. Там расположена авиабаза Питуфик, которая является важным элементом американской системы раннего предупреждения об угрозе баллистических ракет.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/denmark-warns-increased-risk-arctic-military-confrontation-due-russias-2024-12-18/
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