Кому еще угрожает Россия: где может начаться новый военный конфликт

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Кравцев Сергей
Дания, которая отвечает за безопасность в Гренландии и прилегающих территориях, заявила об увеличении рисков военного конфликта в Арктике. Это связано с угрозами со стороны РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".
Россия провоцирует напряженность в Арктике. Фото из открытых источников
В ежегодном отчете Службы оборонной разведки Дании говорится, что напряженность в сфере безопасности в регионе усиливается на фоне агрессивного и угрожающего поведения со стороны России.
Также сообщается, что Россия демонстрирует растущую заинтересованность Арктикой, снижая уровень международного сотрудничества и принимая рискованные решения, которые могут привести к эскалации конфликтов.
Аналитики ожидают, что Кремль будет весьма сдержанно реагировать на растущую роль Китая в регионе. Между тем Пекин, получая доступ к Арктике, стремится усилить свое военное присутствие и укрепить позиции в стратегически важном регионе.
Отмечается, что Арктика имеет большое значение для обороны, в частности, как территория для размещения атомных подводных лодок. Благодаря своей уникальной географии регион остается ключевой зоной для потенциальных ударов между Северной Америкой, Европой и Россией.
Кроме того, специалисты обратили внимание, что маршрут через Северный полюс является самым коротким межконтинентальным путем для баллистических ракет в случае военного конфликта.
Также известно, что Гренландия, полуавтономный регион в составе Королевства Дания, играет ключевую роль в обеспечении безопасности Арктики. Там расположена авиабаза Питуфик, которая является важным элементом американской системы раннего предупреждения об угрозе баллистических ракет.
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