Кому обязан Путин своим возвышением: соратник президента РФ Пугачев раскрыл карты

Действующего президента России Владимира Путина во времена президентства Бориса Ельцина никто не рассматривал всерьез и не видел его на высоких руководящих должностях в РФ. Изначально преемником Бориса Ельцина на посту президента РФ считался Степашин, но в итоге было много причин, почему он не смог стать новым президентом России. Также называлась кандидатура Кириенко, но его тоже отбросили как возможную кандидатуру на президента. Как информирует издание "Комментарии", об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал соратник и друг Путина Сергей Пугачев, который отказался от российского гражданства и живет во Франции.

Владимир Путин и Борис Ельцин Фото из открытых источников

Сергей Пугачёв признался, что впервые произнёс фамилию Путин именно он. Президентом Путина никто не видел. Он всех утраивал, как директор ФСБ. Он был компромиссной фигурой. И назначили его директором ФСБ не с прицелом на будущее президентство. Вопрос о назначении Путина на директора ФСБ – это было коллективное решение.

Пугачев отметил, когда начались разговоры о том, чтобы продвигать Путина на премьера, даже ещё не на президента, то сам Путин вообще отказался от этой затеи. У него даже были идеи уехать из России.

Также Пугачев рассказал, после того, как Ельцин согласился оставить пост президента, уступив его Владимиру Путину, последний никаких гарантий о том, что не будет преследования Ельцина и его семьи не давал.

"По сути Ельцину пришлось пойти на такой шаг, потому что он был между тюрьмой и суммой у него выбора не было", – отметил миллиардер.

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