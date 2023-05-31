Кому выгодна атака дронов на Москву – как себя показала вражеская ПВО

Атака дронов на Москву стала одной из самых обсуждаемых тем. Между тем в ВСУ намекнули, то, что произошло – это внутренние проблемы России и проблемы у путинского режима только начинаются. Кто может быть причастен в атаке беспилотников на Москву? Как себя проявила вражеская ПВО? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Атака дронов. Фото: из открытых источников

Вполне вероятно, что ФСБ пытается таким образом сцементировать российский народ, чтобы они активно присоединились к участию в войне

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо" высказал мнение, что атака дронов на Москву утром 30 мая могла быть российской операцией. Есть мнение, что таким образом ФСБ пытается подтолкнуть россиян идти на войну против Украины, представив нашу страну опасностью для каждой российской семьи.

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"Еще в 1999 году российская ФСБ совершила целый ряд терактов на территории РФ, и это привело к организации и проведению второй чеченской войны. Вполне вероятно, что ФСБ пытается таким образом сцементировать российский народ, чтобы они активно присоединились к участию в так называемой спецоперации", – отметил эксперт.

Селезнев отметил, что, если Генштаб и мог направить БПЛА в сторону РФ, то выбрали бы военные цели, но никак не жилые районы.

Эксперт также предположил, что, если за атакой стоят не российские спецслужбы, то тамошние партизаны, которые сделали еще дин шаг, чтобы нанести удар по путинскому режиму.

ПВО Москвы очень слабая

Авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в эфире телеканала "FREEДОМ" обратил внимание на еще одну деталь, а именно – серьезные проблемы с противовоздушной обороной в РФ. В частности, в Москве, которую 30 мая атаковали дроны, системы ПВО не закрывают весь город, к тому же они очень странно расположены.

"Московское ПВО стоит на здании Министерства обороны и стреляет по своим жителям. Это здание высотное, а беспилотники летают на низких высотах. То есть, стрелять ПВО будет по своим же гражданам. Это не ПВО – это какое-то такое стрельбище. Москва – большое стрельбище", – отметил эксперт.

Он добавил, вот и получается, что россиян их самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования "Панцирь" не защитит. У них этих "Панцирей" только на Путина и хватит.

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