Конец эпохи Путина: эксагент MI6 рассказал, кто заменит российского диктатора

Бывший британский агент Кристофер Стил, руководивший отделением МИ-6 по России в 2006-2009 годах, заявил, что Западу нужно "готовиться к концу эпохи Путина". Британский шпион рассказал, кто может заменить Путина в будущем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кристофер Стил объясняет, что преемником Путина могут стать разные люди и главным образом это будет зависеть от того, как российский диктатор покинет свой пост.

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По словам эксагента британской разведки, есть подтверждение из надежных источников, что Путин некоторое время серьезно болел. Таким образом, в случае его внезапной смерти может начаться "фракционное кровопролитие" внутри РФ. При таком сценарии к власти вероятнее всего придет директор ФСБ Александр Бортников, считает Стил.

Другим вариантом британец считает, что олигархи захотят дистанцироваться от войны, поэтому могут убить или устранить Путина в пользу другого руководителя или режимного олигарха, готового вести переговоры по прекращению войны. В таком случае Стил указывает на олигарха Игорь Сечина или бывшего премьер-министра России Виктора Зубкова.

Кристофер Стил не исключает, что Путин может добровольно уйти в отставку. В таком случае Путин может договориться с будущим президентом РФ об иммунитете для себя, как это было сделано с бывшим президентом РФ Борисом Ельцином. Наиболее вероятными преемниками в этом случае будут российский министр Дмитрий Патрушев или губернатор Алексей Дюмин.

Эксагент MI6 не исключает, что у России может быть военный переворот. Это может быть заговор старших офицеров РФ, разочарованных неудачами и потерями в войне с Украиной. Вероятно, тогда роль президента на себя возьмет главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин.

Наименее вероятным сценарием Кристофер Стил видит масштабное восстание в России, когда к власти придет демократический лидер. К примеру заключенный российский оппозиционер Алексей Навальный.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Путин почти отказался от идеи выиграть войну военным путем.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил, что Путин уже не та фигура и указал, сколько еще проживет российский диктатор.