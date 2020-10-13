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Конец спецоперации: в РФ рассказали о судьбе 18-летнего стрелка, который расстрелял людей на остановке

У стрелка, убившего троих человек, было два ружья

сегодня, 09:27
Автор:

Елена Волкова

Сегодня утром полицейские РФ нашли тело 18-летнего Данилу Монахова, который накануне с двумя ружьями устроил кровавую расправу в Борском городском округе Нижегородской области. Парень обстрелял автобус и людей, которые стояли на остановке. В результате стрельбы погибли три человека, еще трое находятся в больнице. Об этом сообщает "ТАСС".

Конец спецоперации: в РФ рассказали о судьбе 18-летнего стрелка, который расстрелял людей на остановке

В полиции говорят, что искали стрелка всю ночь с помощью тепловизоров. В результате его обнаружили в районе дачных домов мертвым. По предварительной информации, у Данила было два ружья, из одного из них он застрелился. 

Напомним, россиянин начал стрелять в людей после ссоры с бабушкой, которую, в итоге, застрелил первой. После этого он убил еще двоих человек на остановке. Также он стрелял в автобус, водитель которого, к счастью, вовремя сориентировался и спешно увез людей.



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