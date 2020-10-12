В России 18-летний парень обстрелял автобус: четыре человека погибли и еще трое находятся в больнице

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Татьяна Веремеева
В Борском городском округе
Нижегородской области в России парень обстрелял автобус и людей, которые стояли
на остановке. В результате стрельбы погибли четыре человека, еще три человека
находятся в больнице. Об этом сообщает "ТАСС".
Фото: Telegram-канал Mash
По данным издания нападавшим
является восемнадцатилетний местный житель Данила Мохов. В полиции сообщают,
что он скрылся с места происшествия и у него, вероятно, есть два ружья. "ТАСС"
со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщает, что парень
поссорился с бабушкой, после чего ранил ее из ружья. После этого он застрелил
еще двоих человек на остановке.
Региональное управление
Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух и
более лиц". Также Мохова объявили в розыск. Предполагается, что он может
прятаться в лесопосадке.
В поселок Большеорловское для
поиска и задержания парня направили сотрудников ОМОНа и СОБРа.
Telegram-канал Mash пишет, что сосед Данилы Монахова
рассказывает, что тот периодически приезжал в поселок. Парень вместе с отцом
ходил на охоту. Недавно он получил разрешение на владение ружьем.
Ранее "Комментарии" писали, что несколько
дней назад в Херсонском спортивном колледже произошел
несчастный случай. Один из учеников во время тренировки в тире случайно
стрельнул из ружья, и пуля попала в живот другому парню.
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