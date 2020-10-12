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В России 18-летний парень обстрелял автобус: четыре человека погибли и еще трое находятся в больнице

Парень сначала ранил свою бабушку, которая позже скончалась в больнице, а потом начал стрелять по людям на автобусной остановке

сегодня, 21:12
Автор:

Татьяна Веремеева

В Борском городском округе Нижегородской области в России парень обстрелял автобус и людей, которые стояли на остановке. В результате стрельбы погибли четыре человека, еще три человека находятся в больнице. Об этом сообщает "ТАСС".

В России 18-летний парень обстрелял автобус: четыре человека погибли и еще трое находятся в больнице

Фото: Telegram-канал Mash

По данным издания нападавшим является восемнадцатилетний местный житель Данила Мохов. В полиции сообщают, что он скрылся с места происшествия и у него, вероятно, есть два ружья. "ТАСС" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщает, что парень поссорился с бабушкой, после чего ранил ее из ружья. После этого он застрелил еще двоих человек на остановке.

Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Также Мохова объявили в розыск. Предполагается, что он может прятаться в лесопосадке.

В поселок Большеорловское для поиска и задержания парня направили сотрудников ОМОНа и СОБРа.

Telegram-канал Mash пишет, что сосед Данилы Монахова рассказывает, что тот периодически приезжал в поселок. Парень вместе с отцом ходил на охоту. Недавно он получил разрешение на владение ружьем.

Ранее "Комментарии" писали, что несколько дней назад в Херсонском спортивном колледже произошел несчастный случай. Один из учеников во время тренировки в тире случайно стрельнул из ружья, и пуля попала в живот другому парню.


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