Конфликт в Мьянме: лидер хунты просит Россию о военной помощи

Руководитель крупнейшей в Мьянме "Союзной партии солидарности и развития" Кхин Йи обратился к России, которую призвал признать военный конфликт в стране "терроризмом". Кроме того, он попросил помощи у Москвы, чтобы уничтожить сторонников правительства, которое было свергнуто в 2021 году.

Один из лидеров хунты Мьянмы Кхин Йи. Фото из открытых источников

Кхин Йи в интервью российским пропагандистским СМИ заявил, что спецслужбы РФ, занимающиеся терроризмом могли бы принять участие в военном конфликте в Мьянме.

"Происходящее необходимо воспринимать не как внутренние политические разборки, а как терроризм. Если вы признаете это терроризмом, то ваши ведомства и органы, занимающиеся борьбой с терроризмом, могут присоединиться к нам и вместе достичь наших поставленных целей", — заявил Кхин Йи.

События, происходящие в Мьянме, верховный комиссариат по правам человека ООН классифицирует как гражданскую войну. Несмотря на это, Кхин Йи уверяет, что сторонники свергнутого правительства угрожают не только властной хунте, но и мирному населению Мьянмы.

По его словам, в последние годы вопросы национальной безопасности во всем мире часто переходят к региональным и глобальным конфликтам. Поэтому Кхин Йи предложил России "изучить правду" о ситуации в Мьянме и поддержать находящуюся у власти хунту.

В июне 2024 года партия Кхин Йи "Союз солидарности и развития" подписала соглашение о сотрудничестве с партией "Единая Россия". По словам одного из лидеров мьянмской хунты, они планируют совместно бороться против терроризма, западного "неоколониализма" и санкций.

Напомним, что в 2021 году в Мьянме произошел военный переворот. 1 февраля армия объявила о захвате власти, задержав президента и лидеров руководящей Национальной лиги за демократию. Хунта заявила, что переворот был ответом на якобы фальсификацию парламентских выборов 8 ноября 2020 года. По данным ООН к 2024 году в конфликте было убито более 5 тыс. человек, еще 26 тыс. были арестованы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после массовых беспорядков премьер Бангладеш сбежала из страны, а протестующие захватили правительственные здания.