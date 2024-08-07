Конфликт в Мьянме: лидер хунты просит Россию о военной помощи

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Slava Kot
Руководитель крупнейшей в Мьянме "Союзной партии солидарности и развития" Кхин Йи обратился к России, которую призвал признать военный конфликт в стране "терроризмом". Кроме того, он попросил помощи у Москвы, чтобы уничтожить сторонников правительства, которое было свергнуто в 2021 году.
Один из лидеров хунты Мьянмы Кхин Йи. Фото из открытых источников
Кхин Йи в интервью российским пропагандистским СМИ заявил, что спецслужбы РФ, занимающиеся терроризмом могли бы принять участие в военном конфликте в Мьянме.
События, происходящие в Мьянме, верховный комиссариат по правам человека ООН классифицирует как гражданскую войну. Несмотря на это, Кхин Йи уверяет, что сторонники свергнутого правительства угрожают не только властной хунте, но и мирному населению Мьянмы.
По его словам, в последние годы вопросы национальной безопасности во всем мире часто переходят к региональным и глобальным конфликтам. Поэтому Кхин Йи предложил России "изучить правду" о ситуации в Мьянме и поддержать находящуюся у власти хунту.
В июне 2024 года партия Кхин Йи "Союз солидарности и развития" подписала соглашение о сотрудничестве с партией "Единая Россия". По словам одного из лидеров мьянмской хунты, они планируют совместно бороться против терроризма, западного "неоколониализма" и санкций.
Напомним, что в 2021 году в Мьянме произошел военный переворот. 1 февраля армия объявила о захвате власти, задержав президента и лидеров руководящей Национальной лиги за демократию. Хунта заявила, что переворот был ответом на якобы фальсификацию парламентских выборов 8 ноября 2020 года. По данным ООН к 2024 году в конфликте было убито более 5 тыс. человек, еще 26 тыс. были арестованы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после массовых беспорядков премьер Бангладеш сбежала из страны, а протестующие захватили правительственные здания.
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