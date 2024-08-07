logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Конфликт в Мьянме: лидер хунты просит Россию о военной помощи
commentss НОВОСТИ Все новости

Конфликт в Мьянме: лидер хунты просит Россию о военной помощи

Один из лидеров хунты Мьянмы предложил России "изучить правду" о ситуации в стране и оказать военную помощь в борьбе за власть.

сегодня, 10:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Руководитель крупнейшей в Мьянме "Союзной партии солидарности и развития" Кхин Йи обратился к России, которую призвал признать военный конфликт в стране "терроризмом". Кроме того, он попросил помощи у Москвы, чтобы уничтожить сторонников правительства, которое было свергнуто в 2021 году.

Конфликт в Мьянме: лидер хунты просит Россию о военной помощи

Один из лидеров хунты Мьянмы Кхин Йи. Фото из открытых источников

Кхин Йи в интервью российским пропагандистским СМИ заявил, что спецслужбы РФ, занимающиеся терроризмом могли бы принять участие в военном конфликте в Мьянме.

"Происходящее необходимо воспринимать не как внутренние политические разборки, а как терроризм. Если вы признаете это терроризмом, то ваши ведомства и органы, занимающиеся борьбой с терроризмом, могут присоединиться к нам и вместе достичь наших поставленных целей", — заявил Кхин Йи.

События, происходящие в Мьянме, верховный комиссариат по правам человека ООН классифицирует как гражданскую войну. Несмотря на это, Кхин Йи уверяет, что сторонники свергнутого правительства угрожают не только властной хунте, но и мирному населению Мьянмы.

По его словам, в последние годы вопросы национальной безопасности во всем мире часто переходят к региональным и глобальным конфликтам. Поэтому Кхин Йи предложил России "изучить правду" о ситуации в Мьянме и поддержать находящуюся у власти хунту.

В июне 2024 года партия Кхин Йи "Союз солидарности и развития" подписала соглашение о сотрудничестве с партией "Единая Россия". По словам одного из лидеров мьянмской хунты, они планируют совместно бороться против терроризма, западного "неоколониализма" и санкций.

Напомним, что в 2021 году в Мьянме произошел военный переворот. 1 февраля армия объявила о захвате власти, задержав президента и лидеров руководящей Национальной лиги за демократию. Хунта заявила, что переворот был ответом на якобы фальсификацию парламентских выборов 8 ноября 2020 года. По данным ООН к 2024 году в конфликте было убито более 5 тыс. человек, еще 26 тыс. были арестованы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после массовых беспорядков премьер Бангладеш сбежала из страны, а протестующие захватили правительственные здания.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.moscowtimes.ru/2024/08/06/hunta-myanmi-poprosila-voennuyu-pomosch-urossii-a138723
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости