На прошедших в марте 2024 года выборах президента России одним из номинальных конкурентов Владимира Путина будет депутат Государственной думы Леонид Слуцкий, которого ранее обвиняли в домогательствах журналисток. Об этом сообщает издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

Слуцкого обвиняли в домогательствах журналисток. Фото из открытых источников

Как сообщает издание, 19 декабря делегаты съезда Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) приняла решение о выдвижении Леонида Слуцкого кандидатом в президенты РФ. После смерти Владимира Жириновского Слуцкий возглавляет ЛДПР.

Отмечается, что за кандидатуру Слуцкого проголосовали 106 из 108 делегатов, присутствовавших на съезде партии. При этом на рассмотрение делегатов было предложено только кандидатуру Слуцкого, альтернативных кандидатов не предполагалось.

Ранее лидер ЛДПР не делал официальных заявлений о своих планах баллотироваться на пост президента России. Правда, Слуцкий признавал, что однопартийцы предлагают ему принять участие в выборах.

Как известно, в 2018 году несколько российских журналисток обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Комиссия Госдумы по этике отказалась определять наказание для депутата, несмотря на публичные жалобы журналисток на его поведение. После этого ряд российских СМИ в знак протеста объявили бойкот и отказались работать в парламенте РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер ГУР МО Андрей Юсов заявил, что усиление российской агрессии вблизи Авдеевки напрямую связано с предстоящими президентскими выборами в России. Украинская разведка указывает, что таким образом Путин хочет показать какие-то "достижения" для русского народа.

