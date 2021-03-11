Консула России выслали из Польши

По официальной версии – диппредставитель РФ "распространял коронавирус". Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарына.

Флаг Польши (фото из открытых источников)

"Высланный из Польши российский консул был заражен коронавирусом, и все же он принимал участие во встречах и появлялся в общественных местах", — говорится в сообщении.

По словам польского представителя, коронавирус обнаружили у российского дипломата 21 января. У его жены болезнь диагностировали через 3 дня.

При этом, говорится в сообщении, российский консул не соблюдал режим самоизоляции и нес угрозу для окружающих его людей и сотрудников ведомства. Наблюдатели тут же провели параллель между этим событием и высылкой консула Польши из Беларуси, назвав шаг Польши – "элегантным ответом".

Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал о том, как можно заставить Россию покинуть оккупированные территории Донбасса, чтобы ввести туда международные миротворческие силы. По его словам, Россия уйдет из Донбасса только после того, как Запад введет новые санкции и усилит давление на оккупантов. Он отметил, что только после этого можно будет поднимать вопрос введения международной миротворческой миссии под эгидой ООН или других форматов решения войны. Дипломат сказал, что Россию необходимо заставить поменять свою позицию по Украине, ведь президент РФ Владимир Путин называет нашу страну проектом западных стран и именно тут нужно заставить его поменять позицию. Эксклава МИДа сказал, что конфликт на Донбассе получиться урегулировать еще не скоро. Он подчеркнул, что Запад и Украина должны вместе давить на Россию так, чтобы ей стало больно. Огрызко назвал санкции единственным работающим способом против Кремля.

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