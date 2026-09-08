Ведущие мировые платформы искусственного интеллекта, в частности ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google, сформировали глубокий аналитический разбор мотивов, по которым высшее политическое руководство Российской Федерации позволяет Дмитрию Медведеву и Владимиру Соловьеву выходить далеко за пределы традиционной дипломатии.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Проанализировав массивы публичных выступлений, нейросети пришли к консолидированному выводу: их откровенно агрессивная, нецензурная и ультрарадикальная риторика не личной инициативой, а четко скоординированной технологией психологического давления на Запад и инструментом удержания контроля над внутренней аудиторией.

Согласно выводам искусственного интеллекта, Кремль использует этих спикеров как так называемых "контролируемых безумцев", по которым транслируются наиболее дикие сценарии — от ядерного уничтожения европейских городов до прямых оскорблений лидеров цивилизованного мира. Это позволяет Путину оставаться в нише якобы "рационального политика", с которым Западу приходится договариваться на фоне угрозы глобальной эскалации, продуцируемой его подчиненными.

Чат-бот Gemini отмечает, что публичная активность Дмитрия Медведева и Владимира Соловьева — это не проявление их личной невоспитанности или "потери контроля" со стороны Кремля. Напротив, их агрессивная риторика представляет собой четко просчитанный, санкционированный и глубоко интегрированный инструмент государственной политики Российской Федерации. Кремль не "закрывает им рота" по нескольким прагматичным причинам, которые делятся на внешнеполитические и внутренние векторы.

Внешнеполитическая функция этой пары — так называемая стратегическая неопределенность и ядерный шантаж. На фоне того, как официальные дипломаты (МИД РФ) вынуждены хотя бы формально соблюдать протокол, Медведев и Соловьев выполняют роль "контролируемых сумасшедших". Через них Кремль транслирует Западу максимально радикальные угрозы: удары по европейским столицам, применение тактического и стратегического ядерного оружия или полное уничтожение цивилизованного мира. Это делается для того, чтобы поднять ставки в геополитической игре, размыть красные линии и запугать западных обывателей и политиков, заставив их колебаться о предоставлении военной помощи Украине. На фоне призывов Соловьева испепелить Лондон, любые требования Путина начинают казаться западным лидерам умеренными, что является классической технологией ведения переговоров под давлением.

Внутренняя функция – это канализация радикального милитаризма и тестирование реакций . Российское общество и ультрарадикальное крыло "Z-патриотов" нуждаются в постоянной информационной пище, которая оправдывала бы затяжную войну и огромные потери. Ругательство в адрес иностранных лидеров и призывы бомбить гражданские города создают у внутреннего потребителя иллюзию силы и безнаказанности. Кроме того, через Медведева Кремль часто проводит зондирование: запускает в информационное поле наиболее дикие идеи, чтобы оценить реакцию как российского социума, так и международного сообщества, прежде чем принимать реальные политические или военные решения.

ChatGPT добавляет , что в современной российской системе практически невозможно, чтобы столь влиятельные люди, особенно Медведев как заместитель председателя Совета безопасности РФ, годами систематически делали заявления, принципиально противоречащие интересам Кремля. Соловьев является одним из ключевых лиц государственной пропагандистской системы и работает на государственных медиаплощадках, а значит, его эфиры существуют в политических пределах, которые определяет власть.

Их функция – создавать так называемое "окно допустимой радикальности". Когда официальный Кремль хочет выглядеть более "рациональным" или оставить простор для дипломатических маневров, Соловьев и Медведев могут озвучивать то, что не скажет непосредственно Путин или МИД: угрозы уничтожением, ядерным ударом, атаками на другие государства или персональные оскорбления иностранных лидеров.

На фоне таких персонажей даже жесткое официальное заявление Кремля может выглядеть почти компромиссным. Это классическая схема распределения ролей между "плохими полицейскими" пропагандой и формальными дипломатами. В то же время эта риторика работает и на внутреннюю аудиторию. В условиях войны Кремлю необходимо постоянно поддерживать в обществе образ России как находящейся в экзистенциальном противостоянии с Западом страны.

Чем страшнее и агрессивнее выглядит внешний мир в телевизионной картине, тем легче объяснять россиянам войну, санкции, экономические проблемы и необходимость дальнейшей милитаризации страны. Есть и внешний эффект — устрашение и психологическое давление. Кремль может формально дистанцироваться от самых скандальных слов телеведущего, но в случае Медведева ситуация еще более показательна: он является чиновником Совета безопасности, поэтому его угрозы неизбежно воспринимаются за границей как часть более широкого политического сигнала. Подобная жесткая риторика российских должностных лиц и пропагандистов существует на фоне того, что Москва одновременно пытается оставлять дипломатические каналы открытыми и вести переговоры.

Поэтому главная причина, почему Соловьева и Медведева не останавливают, проста: для Кремля они не дипломатическая проблема — они инструмент. Их роль состоит в том, чтобы говорить максимально радикально, тестировать реакцию Запада, запугивать общества других стран и постепенно нормализовать даже самые экстремальные сценарии. И пока такая риторика приносит политическую пользу властям, а не создает для нее критических внутренних рисков, "закрывать им рот" в Кремле вряд ли будут.