Провідні світові платформи штучного інтелекту, зокрема ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google, сформували глибокий аналітичний розбір мотивів, через які вище політичне керівництво Російської Федерації дозволяє Дмитру Медведєву та Володимиру Соловйову виходити далеко за межі традиційної дипломатії.

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Проаналізувавши масиви публічних виступів, нейромережі дійшли консолідованого висновку: їхня відверто агресивна, нецензурна та ультрарадикальна риторика є не особистою ініціативою, а чітко скоординованою технологією психологічного тиску на Захід та інструментом утримання контролю над внутрішньою аудиторією.

Згідно з висновками штучного інтелекту, Кремль використовує цих спікерів як так званих "контрольованих безумців", через яких транслюються найбільш дикі сценарії — від ядерного знищення європейських міст до прямих образ лідерів цивілізованого світу. Це дає змогу Путіну залишатися у ніші нібито "раціонального політика", з яким Заходу доводиться домовлятися на тлі загрози глобальної ескалації, яку продукують його підлеглі.

Чат-бот Gemini зазначає, що публічна активність Дмитра Медведєва та Володимира Соловйова — це не прояв їхньої особистої невихованості чи "втрати контролю" з боку Кремля. Навпаки, їхня агресивна риторика є чітко прорахованим, санкціонованим та глибоко інтегрованим інструментом державної політики Російської Федерації. Кремль не "закриває їм рота" з кількох прагматичних причин, які поділяються на зовнішньополітичні та внутрішні вектори.

Зовнішньополітична функція цієї пари — це так звана стратегічна невизначеність та ядерний шантаж. На тлі того, як офіційні дипломати (МЗС РФ) змушені хоча б формально дотримуватися протоколу, Медведєв та Соловйов виконують роль "контрольованих божевільних". Через них Кремль транслює Заходу максимально радикальні погрози: удари по європейських столицях, застосування тактичної та стратегічної ядерної зброї чи повне знищення цивілізованого світу. Це робиться для того, щоб підняти ставки у геополітичній грі, розмити "червоні лінії" та залякати західних обивателів і політиків, змусивши їх вагатися щодо надання військової допомоги Україні. На фоні закликів Соловйова спопелити Лондон, будь-які вимоги Путіна починають здаватися західним лідерам "поміркованими", що є класичною технологією ведення переговорів під тиском.

Внутрішня функція — це каналізація радикального мілітаризму та тестування реакцій. Російське суспільство та ультрарадикальне крило "Z-патріотів" потребують постійної інформаційної поживи, яка б виправдовувала затяжну війну та величезні втрати. Лайка на адресу іноземних лідерів та заклики бомбити цивільні міста створюють у внутрішнього споживача ілюзію сили та безкарності. Крім того, через Медведєва Кремль часто проводить зондування: запускає в інформаційне поле найбільш дикі ідеї, щоб оцінити реакцію як російського соціуму, так і міжнародної спільноти, перш ніж ухвалювати реальні політичні чи військові рішення.

ChatGPT додає, що у сучасній російській системі практично неможливо, щоб настільки впливові люди, особливо Медведєв як заступник голови Ради безпеки РФ, роками систематично робили заяви, які принципово суперечать інтересам Кремля. Соловйов є одним із ключових облич державної пропагандистської системи та працює на державних медіамайданчиках, а отже його ефіри існують у політичних межах, які визначає влада.

Їхня функція — створювати так зване "вікно допустимої радикальності". Коли офіційний Кремль хоче виглядати більш "раціональним" або залишити простір для дипломатичних маневрів, Соловйов і Медведєв можуть озвучувати те, що не скаже безпосередньо Путін чи МЗС: погрози знищенням, ядерним ударом, атаками на інші держави або персональні образи іноземних лідерів.

На тлі таких персонажів навіть жорстка офіційна заява Кремля може виглядати майже компромісною. Це класична схема розподілу ролей між "поганими поліцейськими" пропаганди та формальними дипломатами. Водночас ця риторика працює і на внутрішню аудиторію. В умовах війни Кремлю необхідно постійно підтримувати в суспільстві образ Росії як країни, що перебуває в екзистенційному протистоянні із Заходом.

Чим страшнішим і агресивнішим виглядає зовнішній світ у телевізійній картині, тим легше пояснювати росіянам війну, санкції, економічні проблеми та необхідність подальшої мілітаризації країни. Є й зовнішній ефект — залякування та психологічний тиск. Кремль може формально дистанціюватися від найскандальніших слів телеведучого, але у випадку Медведєва ситуація ще показовіша: він є високопосадовцем Ради безпеки, тому його погрози неминуче сприймаються за кордоном як частина ширшого політичного сигналу. Подібна жорстка риторика російських посадовців і пропагандистів існує на тлі того, що Москва одночасно намагається залишати дипломатичні канали відкритими та вести переговори.

Тому головна причина, чому Соловйова та Медведєва не зупиняють, проста: для Кремля вони не є дипломатичною проблемою — вони є інструментом. Їхня роль полягає в тому, щоб говорити максимально радикально, тестувати реакцію Заходу, залякувати суспільства інших країн і поступово нормалізувати навіть найбільш екстремальні сценарії. І поки така риторика приносить політичну користь владі, а не створює для неї критичних внутрішніх ризиків, "закривати їм рота" в Кремлі навряд чи будуть.