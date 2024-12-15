Корпус разломило на две части: В Керченском проливе тонут два российских судна (ВИДЕО)

В Керченском
проливе в нескольких километрах от берега терпят бедствие два российских судна "Волгонефть-212"
и "Волгонефть-239". По информации российского телеграмм-канала SHOT, люди
находятся на палубах около 4 часов и ждут помощи, по пока ее не могут
дождаться.
В Керченском проливе тонет судно
По информации
телеграмм-канала, мощные волны пробили судна. Сейчас спасательный катер плывёт
в сторону "Волгонефти-239".
По
предварительной информации, на борту каждого судна находятся по 13 человек
экипажа. Известно, что первым пострадало судно "Волгонефть-212", которое
перевозило более 4 тонн мазута, через час такая же судьба постигла
"Волгонефть-239".
"Волны разрубили
напополам танкер "Волгонефть-212" возле берегов Керчи. Который
перевозил 4к тонн мазута. В море оказалось 13 членов экипажа. Судно
стремительно тонет. Со слов очевидцев, это второй случай, когда грузовой
корабль компании "Кама Шиппинг" тонет из-за поломки корпуса.
Предыдущим был танкер "Волгонефть-139" — оно ушло под воду за
несколько минут. В обоих случаях волны врезались в корпус и сделали пробоину,
затем пошла трещина, танкер буквально разделился на две стороны и затонул", —
сказано в сообщении.
В то же время российский
телеграмм-канал Mash сообщил, что "Волгонефть-212" был построен 55
лет назад. Он был сначала обычным танкером, а в 1990-х его укоротили до
стандартов "река – море".
"Делали всё на
скорую руку, примерно так: вырезали центр, выкидывали его, а потом сваривали
корму и нос, образовывая огромный шов посередине. Сегодня этот шов "разошёлся"
после мощного удара волны", — говорится в сообщении.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что сегодня также беспилотники атаковали Грозный.
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