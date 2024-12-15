Корпус разломило на две части: В Керченском проливе тонут два российских судна (ВИДЕО)

В Керченском проливе в нескольких километрах от берега терпят бедствие два российских судна "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По информации российского телеграмм-канала SHOT, люди находятся на палубах около 4 часов и ждут помощи, по пока ее не могут дождаться.

В Керченском проливе тонет судно

По информации телеграмм-канала, мощные волны пробили судна. Сейчас спасательный катер плывёт в сторону "Волгонефти-239".

По предварительной информации, на борту каждого судна находятся по 13 человек экипажа. Известно, что первым пострадало судно "Волгонефть-212", которое перевозило более 4 тонн мазута, через час такая же судьба постигла "Волгонефть-239".

"Волны разрубили напополам танкер "Волгонефть-212" возле берегов Керчи. Который перевозил 4к тонн мазута. В море оказалось 13 членов экипажа. Судно стремительно тонет. Со слов очевидцев, это второй случай, когда грузовой корабль компании "Кама Шиппинг" тонет из-за поломки корпуса. Предыдущим был танкер "Волгонефть-139" — оно ушло под воду за несколько минут. В обоих случаях волны врезались в корпус и сделали пробоину, затем пошла трещина, танкер буквально разделился на две стороны и затонул", — сказано в сообщении.

В то же время российский телеграмм-канал Mash сообщил, что "Волгонефть-212" был построен 55 лет назад. Он был сначала обычным танкером, а в 1990-х его укоротили до стандартов "река – море".

"Делали всё на скорую руку, примерно так: вырезали центр, выкидывали его, а потом сваривали корму и нос, образовывая огромный шов посередине. Сегодня этот шов "разошёлся" после мощного удара волны", — говорится в сообщении.

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