Кот случайно убил своего хозяина россиянина

В Ленинградской области России произошел трагический инцидент с 55-летним мужчиной, погибшим из-за несчастного случая. Несмотря на то, что обстоятельства смерти кажутся странными, предварительные выводы исключают уголовный характер, а смертельное ранение россиянину нанес именно его кот.

В России кот убил мужчину. Фото из открытых источников

По данным следствия, 22 ноября мужчина вернул своего кота домой после нескольких дней его отсутствия. Животное потерялось, и его возвращение стало для владельца радостным событием, которым он поделился со своей женой по телефону. По этому поводу мужчина решил поиграть с котом.

Когда мужчина играл со своим любимцем, кот случайно поцарапал ногу россиянину, повредив вену. Жена мужчины была на работе, поэтому не смогла помочь ему. Из-за сильного кровотечения владелец обратился за помощью к соседу, который сразу обратился в полицию и вызвал медиков. Когда скорая прибыла в дом пострадавшего, врачи констатировали его смерть, а полиция подтвердила, что преступный характер происшествия исключен.

У мужчины были хронические проблемы со здоровьем, в частности сахарный диабет, который ухудшил свертываемость крови. Это осложнило остановку кровотечения и стало одной из причин смерти. В настоящее время идет доследственная проверка для выяснения всех деталей инцидента. Полиция указывает, что на теле мужчины найдена одна царапина, нанесенная котом. Там считают ситуацию со смертью 55-летнего россиянина несчастным случаем.

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